群創帶頭衝！券商喊目標價看8字頭　3檔面板股高掛漲停

▲面板雙虎價量齊揚，同刷漲停。（圖／ETtoday資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

美國科技股進入估值調整，昨（23）日美股四大指數均收黑，今（24）日台股漲多拉回挫低千點，而面板股挺身而出，扮演撐盤要角，群創（3481）開低之後，急攻72.6元漲停價位，續創十八年新高，開盤一個小時，成交量爆出50萬張，居上市成交量第一大個股，而友達（2409）、彩晶（6116）同步攻克漲停價位。

群創轉型切入FOPLP（扇出型面板級封裝），而台積電封裝主力技術從CoWoS（Chip-on-Wafer-on-Substrate）轉向CoPoS（Chip-on-Panel-on-Substrate），在這項計畫中，群創被列為合作夥伴之一，市場看好CoPoS訂單能為群創帶來新營運動能，加上有處分廠房業外挹注，本土券商預估，今年每股稅後盈（EPS）為2.25元，同時將群創目標調升至85.3元。

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群創因股價漲幅過大，公布4月單月稅後純益21.59億元、年增2654%，EPS 0.27元，超越第一季的0.2元，儘管昨日股價震盪拉回，今日攻勢再起，開低走低跌至63.9元，買盤就一擁而上，9點半過就強勢鎖住72.6元漲停價位，續創十八年新高。

友達不遑多讓，從盤下28.25元急攻到31.95元漲停價位，到10點成交量突破50萬張，居成交量第二大個股，彩晶也高掛20.9元漲停，成交量突破20萬張，居成交量第五大。

