封測龍頭日月光砸85億美元嫌不夠　撂話「資本支出不排除再上修」

▲日月光今日舉行股東會。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／高雄報導

全球半導體封測龍頭日月光（3711）今（24）日在高雄舉行股東會，會後執行長吳田玉接受媒體訪問表示，AI帶動的資料中心需求仍相當強勁，且屬於長期發展趨勢，而非短期熱潮，也推升台灣整體半導體供應鏈持續擴大投資。他透露，日月光今年資本支出已由原先約53億美元提高至85億美元，未來仍有再上修空間，集團今年更同步推動約15座新建廠計畫，提前布局2029、2030年需求。

吳田玉表示，AI Data Center需求持續成長，不只是日月光受惠，而是從北到南整個台灣半導體供應鏈都受惠於國際客戶支持，因此相關投資金額持續增加，也再次證明台灣在全球AI產業鏈的重要角色。

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談及下半年營運展望，吳田玉則笑說，希望能「給大家一些驚喜」。

在資本支出方面，吳田玉表示，公司過去一年原本規劃約53億美元資本支出，今年已上調至85億美元，未來仍可能視市場需求進一步增加。他指出，資本投入除了反映AI需求，也代表公司持續為未來幾年的成長做準備。

除了增加投資，日月光也積極擴充產能。吳田玉指出，今年日月光新增6座Greenfield，旗下矽品則新增7座，加上其他收購及整合案，集團合計約有15項新廠建置計畫，目的並非因應2027、2028年，而是提前布局2029、2030年的市場需求。

他表示，COVID期間最大的教訓，就是原本準備好的產能很快便被AI需求消化殆盡，因此這次希望提前完成長期布局，不再重蹈產能不足的情況。

此外，市場高度關注的面板級封裝（FOPLP）進度方面，吳田玉透露，日月光目前已有生產線運作，而首條全自動化、大規模量產的經濟型生產線預計今年底正式量產，目前客戶驗證、設備導入均依照規畫推進，希望下次法說會能向市場公布更多成果。

對於台灣半導體競爭力，吳田玉認為，優勢並非只有製造能力，而是完整供應鏈、高效率量產能力，以及國際客戶長期信任共同建立的競爭優勢，這也是全球其他地區難以複製的地方。