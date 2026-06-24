不只3奈米！高燦鳴爆台積電全面漲價　75%營收產品線全中鏢

▲台積電爆先進製程產線全面漲價，惟公司不回應漲價傳聞。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

台積電（2330）先進製程漲價傳聞持續發酵，原先市場多聚焦3奈米報價調升，不過最新消息指出，漲價範圍恐比外界預期更廣，包含7奈米及更先進製程都可能納入調漲，影響範圍涵蓋台積電約75%晶圓營收，並估台積電全年營收年增率至少30%。

引述資深科技觀察者高燦鳴（Tim Culpan）在自媒體《Cuplan.com》發文指出，台灣媒體先前傳出台積電3奈米製程漲價，但實際情況更廣泛，台積電已向客戶表示，所有先進製程都將變得更昂貴，範圍包括7奈米以及更先進節點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高燦鳴指出，台積電3奈米製程今年第一季占晶圓營收約25%，但整體先進製程占晶圓銷售比重高達75%，代表此次漲價的廣度與深度，遠超過客戶原本擔憂的程度。

專欄亦指出台積電對此回應「不評論價格議題」，公司的定價策略是「策略性，而非機會主義」，並將持續與客戶密切合作，向客戶展現台積電所提供的價值。

高燦鳴認為，這樣的說法可被解讀為某種程度的默認。他也提到，台積電董事長暨總裁魏哲家日前在股東會曾表示「希望」調漲價格，財務長黃仁昭也曾稱不排除漲價可能。

報導指出，讓部分客戶意外的是，這波漲價不只涵蓋最先進的3奈米，也包括相對較成熟、但仍屬先進製程的7奈米。部分客戶甚至認為，台積電也可能調高部分成熟製程價格。

至於漲幅，高燦鳴表示，目前取得的資訊並不一致，顯示漲價幅度可能依客戶、製程節點及產品類別而不同，但大致落在5%至10%區間。

高燦鳴估算，台積電2026年全年營收可望成長至少30%、突破1600億美元；若平均漲價5%，可能為全年毛利率貢獻2個百分點以上。不過，相關漲價仍須視實際客戶合約、下單時程與產品組合而定。