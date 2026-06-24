台股大怒神　跌破46000點！反指標女神宣布「刪除股票APP」

▲台股今日下跌。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

美國科技股進入估值調整，昨（23）日美股四大指數均收黑，台股今（24日）以46909.98點開出，指數大跌190.67點，開盤近2個小時狂瀉1249.32點至45851.33點，失守4萬6千點整數大關。被封為「反指標女神」的網紅巴逆逆，一早就把股票APP全都刪除，直呼「今天又是刪APP的好日子」。

反指標女神一早就「刪除下單APP」



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網紅巴逆逆今早在粉專發文，台股還沒開盤時，就預估到可能會迎來一波跌勢，早上8點半就把股票APP全都刪除了，「就，今天又是刪app的好日子。」

▲反指標女神巴逆逆。（圖／翻攝自臉書）



昨日，巴逆逆才PO影片，談到自己登上外媒《彭博》，疑惑台灣媒體為何要把她的年齡寫在標題上，「39歲又怎樣？為什麼要特別勾出來，39歲錯了嗎？還是39歲有什麼特別的含義？39歲投資股票是個非常稀有的事情？」

談到美股大跌，巴逆逆嘆「我的SpaX現在從火箭變成鑽地機當中，非常的痛苦」，不過她認為今年長期來看，應該是沒有太大的問題，現在只是技術性調整，大家不用慌張，「說是這樣說啊，但是，可不可以不要再跌了。」

台股失守4萬6千點整數大關

台股今日上演大怒神，本周才衝破47K、48K兩道整數關卡，今開盤2小時狂瀉1200點，失守4萬6千點整數大關；台積電盤中一度下跌80元或3.21%至2410元，其中跌80元為台積電掛牌以來單日第6大盤中走跌，拖累大盤賣壓沉重。統計至11點，上市下跌家數575家、上櫃458家，合計1033家下挫，不過塑化、面板、航空相對有撐。

除了台股走弱以外，韓股也出現殺盤，KOSPI指數早盤一度漲4%，但近午盤亦豬羊變色翻黑下跌逾1%。