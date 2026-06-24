台塑4寶穩盤！台化秒填息攻漲停　南亞今起列處置逆勢翻紅

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台塑四寶陸續除息，美伊進入和談，荷姆茲海峽可望重新開放，國際油價回跌，緩和塑化股油價高漲的成本壓力，今（24）日除息台化（1326）開平走低，就一路急拉到57.7元漲停價位，順利填息，而台塑化（6506）勁揚逾5%，來到54.9元，也完成填息，即將在6月30日除息台塑（1301）上漲逾4%，以及今日起遭處置南亞（1303）則是由黑翻紅。

美國與伊朗的談判已取得進展，布蘭特原油期貨走跌，每桶來到77美元，塑化股成本壓力獲得改善，台塑四寶由台塑化打頭陣，每股配發現金股利1.2元，昨日除息參考價為52.8元，除息前收盤價為54元，今日股價開低一度跌至51元之後，就回到盤上，最高來到54.9元順利填息。

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今日接棒除息台化每股配發0.6元股息，昨日收盤價為53.1元，今日除息參考價為52.5元，早盤呈現開平走低格局，惟在低接買盤進場拉抬下，股價直奔57.7元漲停價位完成填息。

台塑化、台化完成填息，也激勵將於6月30日除息台塑表現，股價開低走高，最高來到52.3元，漲幅逾4%，南亞因最近6個營業日累積收盤價漲幅達39.05%，今日至7月7日每5分鐘撮合一次，股價從盤下145.5元，墊高到盤156.5元，而除息日則是落在7月8日，現金股利為0.8元。

