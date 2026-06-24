台積電美廠牽對手長約　日月光：我不會缺席

▲日月光今日舉行股東會。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／高雄報導

全球半導體封測龍頭日月光（3711）今（24）日股東會後，執行長吳田玉接受媒體訪問時表示，旗下矽品美國亞利桑那州投資案仍持續規劃，將依客戶需求與整體效益推進。他也回應台積電日前宣布與Amkor簽署長期合作協議，表示「樂觀其成」，但日月光不會不參與，但真正重要的仍是全球競爭力，而非單一市場布局。

針對矽品美國設廠進度，吳田玉表示，日月光在美國投資並未停止，包括加州既有兩座測試研發廠持續運作，目前也規劃第三、第四座據點；至於亞利桑那州投資，則持續配合客戶需求推進，但最終投資項目、產能規畫仍須審慎評估。

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他強調，日月光海外布局始終遵循相同原則，就是先在台灣建立成熟且具經濟效益的自動化生產模式，待製程、設備、人力及管理經驗成熟後，再複製到海外據點，馬來西亞便是成功案例，美國布局也將採取相同策略。

談到日前台積電與Amkor宣布簽署10年合作協議，吳田玉表示，美國市場需求龐大，各國都基於供應鏈安全與產業自主進行布局，因此樂見雙方合作，也向Amkor表達祝賀。

不過他也強調，日月光不會缺席美國市場，但企業最終仍須回歸全球競爭力，而非只看台灣、美國、日本或韓國單一市場，集團目前在台灣、美國、馬來西亞、日本、韓國及菲律賓等地布局，都是整體策略的一環。

另外，外界關心AI帶動需求是否可能推升封測價格，吳田玉表示，價格調整需區分不同因素。若因原物料或投資成本增加而反映成本，屬於正常商業行為；至於是否因供需失衡而進一步調整價格，則需由經營團隊依市場情況審慎評估。

他強調，企業經營不能只看短期AI需求，而應著眼長期發展，任何價格策略都必須兼顧與客戶的長期合作關係及彼此信任，這也是台灣半導體產業能夠持續維持全球競爭力的重要原因。