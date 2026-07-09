中保好通路徵求計畫開跑！結盟通信寬頻業者　打造智慧社區生態圈

▲中保科技攜手二類電信，從寬頻服務延伸智慧社區新商機。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

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記者王威智／採訪報導

面對市場需求越來越多元，中保科技宣布推出「中保好通路」計畫，盼攜手跨產業夥伴，從既有服務場域延伸出新商機。這次與二類電信業者訊南寬頻電信合作，就是其中一項成功案例，雙方從社區寬頻服務出發，進一步導入「中保好生活」與中保智慧樓管，讓寬頻服務不只提供上網，也成為智慧社區服務的新入口，對社區用戶來說，也能快速讓大樓、或是傳統公寓變身智慧樓管。

二類電信深耕社區 成智慧服務入口

中保科技家用系統處處長劉志鵬表示，這次主要合作對象是二類電信公司，而二類電信長期深耕社區市場，對住宅大樓與住戶需求相當熟悉。他指出，透過二類電信在社區既有的服務基礎，搭配中保好生活與中保智慧樓管，雙方可以一起經營社區，提供更完整的服務。



劉志鵬說，過去企業若各自單打獨鬥，市場開發力量會逐漸薄弱，因此中保科技希望透過通路合作，與房仲、物業公司、建設公司一起共好，甚至廣邀各行各業具備優質客群、或在地服務經驗的夥伴深度聯手，把彼此擅長的資源完美結合並創造全新服務模式，共同打造出智慧社區生態圈。

▲▼中保科技透過「中保好通路」攜手二類電信業者強強聯手，從寬頻服務延伸智慧社區新商機，未來也將號召更多產業夥伴加入合作 。（圖／記者鄭遠龍攝）

訊南打造優質基礎建設 助社區享受寬頻

訊南寬頻經理劉春生表示，訊南寬頻長期在社區提供寬頻服務，也常在社區服務過程中接觸到中保科技人員，雙方逐漸發現彼此具備互補空間，因而促成合作。他說，訊南寬頻在社區負責架設光纖寬頻網路基礎建設，當網路基礎完成後，中保科技各式智慧化設備與服務就能在上面運轉。



劉春生指出，現在許多社區都需要更全面的數位化與智慧化服務，透過寬頻基礎建設結合中保智慧樓管，不只提升社區服務效率，也讓住戶生活更方便。他也觀察到，目前許多社區對智慧化需求相當強烈，相關服務普遍受到接受與歡迎。

▲包裹爆量、電話接不完！「中保好生活」進社區管理更輕鬆。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者鄭遠龍)

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台南住宅社區成功案例 合作模式落地驗證

這次雙方合作以台南住宅社區作為案例，將原本的社區寬頻服務，延伸到智慧樓管與生活管理服務。中保科技表示，合作落地後，社區不只取得網路服務，也導入中保好生活與中保智慧樓管，從社區公告、包裹通知，到設備報修、管理費繳納，都能透過數位化方式整合。



對社區來說，這是服務升級；對合作夥伴來說，則是從原本單一服務延伸出新的營收模式。劉志鵬表示，經過實際合作後，雙方在服務品質與服務能力上，都能提供社區更完整支援，也證明這樣的合作模式具有可行性。

▲▼包裹抵達社區後，住戶手機會即時收到通知，點開QR Code即可快速領取，讓收件流程更方便也更有效率 。（圖／記者鄭遠龍攝）

包裹通知、公告、報修整合 住戶與管理端都有感

雖然這次主軸是通路合作，但中保好生活導入後的生活應用，也成為社區最直接有感的成果。中保科技指出，過去社區管理室常面對包裹爆量、電話接不完、公告貼了沒人看等狀況，現在透過中保好生活，住戶可即時收到社區公告推播，包裹抵達社區時也會收到通知，設備故障則能透過報修功能即時反映。



大樓物業管理員洪櫻娟表示，傳統管理方式相當繁瑣，每件包裹與信件都要一一登錄，住戶打電話查詢時，也要現場逐件翻找，效率較慢。導入中保好生活後，包裹與信件收送變得更有系統，出錯率降低，住戶也能在APP上即時看到通知，管理員工作負擔明顯減輕。

警衛費用上漲 智慧樓管協助社區省成本

「中保好生活」是中保科技「中保智慧樓管」服務中的重要一環，主要鎖定社區住戶日常生活所需，整合智慧門禁、社區公告、包裹通知、修繕通報、生活服務等功能，讓住戶透過手機即可掌握社區大小事，也協助管委會與物業管理人員降低溝通與行政作業負擔。

除了提升效率，智慧樓管也回應社區管理成本壓力。劉志鵬表示，許多社區共同面臨警衛費用年年上漲，但管理費不容易調整的狀況，造成社區財務壓力。因此中保科技推出「中保智慧樓管」，整合15項以上的應用服務，盼透過系統化管理，協助社區降低夜間人力依賴。

他指出，夜間警衛主要負責安全防護、設備異常監控與緊急狀況處理，透過中保智慧樓管，可協助解決相關痛點，讓社區在維持安全與管理效率的同時，也降低人力成本負擔。

▲中保科技家用系統處劉志鵬處長 。（圖／記者鄭遠龍攝）

成功案例可複製 中保科技號召各產業共創新藍海

中保科技表示，這次與訊南寬頻電信合作，不只是單一社區案例，未來希望把「中保好通路」模式拓展到更多產業。無論是房仲、物業公司、建設公司，或其他服務業者，只要掌握既有客群，或具備在地服務經驗，都有機會與中保科技共同開發智慧社區新市場。



劉志鵬表示，非常歡迎市場上各行各業的業者朋友，一起來洽談合作。從寬頻服務到智慧社區，中保科技希望透過「中保好通路」計畫，讓合作夥伴多一項服務武器，也讓社區導入更便利、更安全的智慧服務，進一步創造合作夥伴、中保科技與社區三方共贏的新藍海。

▲訊南寬頻劉春生經理 。（圖／記者鄭遠龍攝）

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