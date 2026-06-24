台積電奪「三冠王」！5000大企業AI浪潮中雙創紀錄　緯穎4數據翻倍

▲台積電居台灣5000大企業營收、獲利及淨值三冠王。（圖／記者高兆麟攝）

記者巫彩蓮／台北報導

全球AI算力需求爆發，根據CRIF中華徵信所最新調查結果顯示，台灣5000大企業去（2025）年總體營運向上走揚，營收成長率10.98%、稅後純益成長率11.01%，呈現雙率雙升，台積電（2330）首次在營收、獲利及淨值排名同時位列第一；而緯穎（6669）在四項財務數據翻倍成長的綜合表現，不僅入列經營績效的「TOP5」，更一舉進入服務業十強之林。

根據CRIF中華徵信所「2026年版台灣大型企業排名TOP5000」最新調查結果顯示，去年前10大企業有8家營收破兆之外，在AI領域提供多元貢獻企業皆位居前列，台積電首次躍升營收淨額狀元、緯創（3231）排名上升五名最引人矚目，去年營收淨額前十名依序為台積電、鴻海（2317）、廣達（2384）、新加坡商輝達開發、緯創（3231）、台灣中油、勞動部勞工保險局、和碩（4938）、台灣電力，及國壽。

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觀察稅後純益前10大企業，由半導體龍頭台積電再度以稅後純益1兆7179億元創下歷史新高，蟬聯獲利王已超過廿年、連同在淨值排名第一，台積電首次在5000大企業拿下三冠王。稅後純益第2名為鴻海1894億元，第3名則為富邦金（2881）1210億元，第4名為國泰金（2882）1076億元，第5名為聯發科（2454）的1053億元，第6名至第10名分別為中信金（2891）、廣達、台灣電力、長榮海（2603）及富邦人壽保險，前十大企業分別由4家科技業、4家金融業、公營事業及航運業各1家入榜。

5000大企業經營績效係依據8項財務指標，包含營收淨額、純益率、營收成長率、稅後純益、淨值、資產、淨值報酬率和資產報酬率計算出綜合得分，具體彰顯個別企業經營整合實績，去年企業經營績效前十名依序由鴻勁（7769）、台積電、信驊（5274）、緯穎、奇鋐（3017）、美商高盛亞洲證券、新桃電力、鈊象（3292）、漢唐（2404），及群益投信託脫穎而出。

分析經營績效「TOP5」皆為全球數位轉型、雲端運算、次世代晶片升級及系統垂直整合的直接受益者，並在熱管理與溫控能力等關鍵技術相對領先，緯穎在營收總額、已實現營業毛利、稅後淨利及EPS等四項關鍵財務績效取得翻倍佳績，不僅在經營績效名列前茅，並一舉入列服務業前十大企業。

去年前10大金磚企業依次為川益科技、新桃電力、晃誼科技、瑞傳科技、華膳空廚、華城重電、京成建設、明揚國際科技、台灣彩劵、翰廷精密科技，其中川益科技連續兩年蟬聯金磚企業首位。