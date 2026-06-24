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台北國際食品系列展　聚焦精準食代與綠色智慧、定義食品產業新未來

▲黃志芳向國際友人介紹台灣溫緩的問候你吃了嗎？（呷飽未？）與奉茶、辦桌等特殊文化。（圖／記者張佩芬攝）

▲黃志芳向國際友人介紹台灣溫緩的問候你吃了嗎？（呷飽未？）與奉茶、辦桌等溫暖文化。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

在全球健康意識提升、AI技術快速導入及永續轉型加速推進下，食品產業正迎來新一波變革。亞洲指標性的食品產業盛會「2026 年台北國際食品系列展(FOOD TAIPEI MEGA SHOWS)」今(24)日在台北世貿一館、南港展覽1館及2館三大展館盛大登場。

外貿協會董事長黃志芳指出，今年展出創紀錄地設立了21個國際展館，帶來一場真正的橫跨五大洲的美食之旅。在「世界餐桌」上，各種風味煥發活力。從美國的優質牛肉；日本的世界級海鮮；捷克共和國的精釀啤酒和烈酒；

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外交盟友史瓦濟蘭的天然有機蜂蜜；到澳洲的異國風情和精瘦袋鼠肉，每一種都體現了其產地的獨特風味。在「世界餐桌」上，界線消融，讓全球風味交融匯聚，創造全新的美食可能。

▲開幕典禮貴賓大合照。（圖／記者張佩芬攝）

▲開幕典禮貴賓大合照。（圖／記者張佩芬攝）

其次，展出以「科技基因」重塑未來。除了我們吃什麼，台灣也在改變食物的製作方式，我們將我們引以為傲的半導體優勢融入一場席捲整個食品生態系統的AI革命。從更聰明的食品加工和自動化廚房，到環保永續的包裝，我們正在重塑未來，將更聰明、更安全、更有效率的用餐體驗直接帶到世界餐桌。

第三，我們提倡「智慧飲食，綠色生活」。這不僅是一個主題，更是我們對未來食物的指願景。為了實現這個願景，在台北世界貿易中心1館推出全新的「鮮活生活館」。這是一個大膽創新的領域，尖端科技在這裡真正融入餐桌。

在這個空間裡，展示了新一代的膳食創新，從滿足您獨特健康需求的精準營養，到旨在保護我們身體和地球的植物性解決方案。因為真正的「世界餐桌」不僅要滿足當下的需求，更要惠及未來。

今年展覽整合「台北國際食品展」、「台北國際食品加工機械展」、「台灣國際生技製藥設備展」、「台北國際包裝工業展」及「台灣國際飯店暨餐飲設備用品展」等五大專業展，完整串聯食品產業上下游供應鏈。今年共吸引近 1800家國內外參展廠商、使用4750個攤位，創下近年最大規模，展現台灣為全球食品產業供應鏈重要夥伴的關鍵地位。

本屆展覽以「精準食代×綠色智慧」為主軸,從食品原料、加工製造、包裝技術到餐飲服務設備，完整呈現食品產業全鏈創新成果。展覽聚焦健康機能食品、創新食材、智慧製程、循環包裝及餐飲自動化等關鍵領域,並透過AI技術導入研發、生產及供應鏈管理，結合台灣半導體、精密製造與系統整合優勢，加速食品產業智慧化升級與低碳轉型，展現台灣引領產業創新的實力與韌性。

▲史瓦帝尼館開幕，貿協副書長周秀隆代表出席。（圖／記者張佩芬攝）

▲史瓦帝尼館開幕，貿協副書長周秀隆(又二)代表出席。（圖／記者張佩芬攝）

展覽匯聚來自33個國家的參展商。更有21國籌組國家館參展。其中台北國際食品展首度獲得美國農業部(USDA)認證為「USDA Endorsed Trade Shows」,全球業者布局亞洲市場重要平台的國際地位。日本、韓國、印尼等國亦擴大參與規模,展現亞洲食品市場蓬勃發展動能。

在深化國際合作方面，拉丁美洲友邦及貝里斯籌組專館參展。展出特色農產及食品加工成果。台灣方面，則由農業部領軍籌組台灣館，串聯1 個縣市政府的特色專館，完整呈現台灣優質農漁產品、地方特色食品及創新研發成果，向全球買主展現台灣食品產業的多元實力。

因應全球健康消費趨勢,今年台北國際食品展首推。「食在健康館」於。「台北世貿一館」登場。,聚焦精準養 。、機能性食品及物基飲飲食等新市市場。館內匯聚沛承、台灣荃新、銘崎生基科技。、美商 CAHOKIA RICE 及匈牙利 VITAMIN BOTTLELTD.等國內外指標業者,共同展示健康食品創新應用與市場趨。

展覽期間並規劃「健康 Talk Show」,邀請醫師、養 師及藥師等專家分享健康飲食與養生管理觀念；每日舉辦「食境探索」主題導覽,帶領國內外業者及民眾深入了解食品產業創新成果與未來趨勢。

展會期間於。「台北世貿一館」舉辦「食品創新趨勢論壇」與「保健食品產業高峰論壇」，邀集國內外專家探討AI智慧應用、數位轉型、精準養及永續發展等關鍵議題，協助業者掌握未來市場脈動。

為強化商機對接，展期同步辦理多場國際採購洽談活動。「食品產業供應鏈採購洽談會」與「保健養 食品供應商洽談會」，促進跨國合作與商機媒合，進一步強化台灣與全球食品產業供應鏈的連結。

南港展覽1、2館展覽前三日(6月24日至26日)僅供國內外相關業者換證參觀，最後一日(6月27 日)開放13歲以上一般民眾購票參觀；台北世貿一館全展期歡迎國內外相關業者及13歲以上一般民眾登記參觀。

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關鍵字： 國際食品系列展精準食代綠色智慧

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