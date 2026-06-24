曾虧到寫下「夭壽川普股災」！他3年後曬成果　網喊：這才是我想看到的　　

▲Dcard網友分享3年存股成果，雖曾遇股災虧損逾40萬元，最終仍累積可觀資產。（示意圖／資料照，記者湯興漢攝）

記者萬玟伶／綜合報導

投資市場起伏劇烈，不少人都曾在股價大跌時懷疑自己的決定。一名網友近日在Dcard發文分享自己的存股成果，坦言相當感謝3年前堅持投資的自己，除了資產穩定成長，甚至還幫助家人支付買車頭期款及手術費用，引發網友熱烈討論。

原PO以「感謝3年前的自己」為題發文表示，約3年前受到理財影片啟發，決定將原本持有的金融股轉換成元大台灣50（0050）及富邦台50（006208），並同步布局美股大盤ETF，希望透過長期投資累積退休金。他透露，2023年第一次買進006208時，價格約74元，之後便按照計畫持續定期投入。然而存股過程並非一路順遂，期間經歷數次市場大跌，資產曾單日縮水20萬元，甚至有一次帳面損失超過40萬元。原PO也曬出過往Excel紀錄佐證，指出2025年4月8日當天台股虧損34.6萬元、美股虧損6.7萬元，合計超過40萬元，還在備註欄留下「天壽！川普股災」等字樣，直呼當時看到帳面數字真的相當崩潰。

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不過原PO始終提醒自己，「這些錢不是現在要用的，而是未來退休金」，因此即使市場震盪，仍維持紀律持續扣款，甚至在股價下跌時加碼買進。根據他分享的對帳資料，目前股票市值約336萬元，投入成本約139萬元，帳面獲利接近196萬元，報酬率達140.1%。

原PO也提到，這3年來累積的資產，實際上已幫助家人支付部分購車頭期款及母親手術費用。雖然賣股變現時難免心疼，但隨著持續投入與市場回升，原先提領的資金很快又補了回來，讓他相當感謝自己當初的堅持。

此外，他今年認為房貸額度尚有空間，因此申請房貸增貸，將部分資金投入台股與美股市場，並幸運趕上今年3月台股大漲行情，目前台美股合計帳面獲利約60萬元。

貼文曝光後吸引不少網友留言，「恭喜你」、「厲害」、「這是我想在理財版看到的正常文章」、「有紀律真的很強」、「看到跌40萬還能抱得住，心理素質超強」。

也有網友好奇原PO為何同時持有0050與006208。對此，他回應，當初因網路上普遍認為006208管理費較低，因此先買進006208；後來0050分割後，又有不少人認為0050成本更低，因此才改為持續投入0050，認為兩者本質上差異不大。

面對未來規劃，原PO則表示，目前打算長期持有、不輕易動用資產，希望15年後退休時再回頭檢視成果，「應該也會再次感謝2026年的自己。」