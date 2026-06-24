AI記憶體王者赴美！SK海力士ADR最快下月交易　韓媒估吸金8060億

▲記憶體晶片大廠南韓SK海力士（SK hynix Inc.）。（圖／達志影像／美聯社）

記者高兆麟／綜合報導

AI記憶體大廠SK海力士赴美掛牌傳出新進展。韓媒報導指出，SK海力士預計向韓國金融監管機構提交美國存託憑證（ADR）發行申報文件，若審查順利完成，最快下月可望在美國市場開始交易。

《彭博社》、《韓國經濟日報》等外電消息揭露，SK海力士此次ADR發行將是進軍美國資本市場的重要一步。先前市場預估募資規模可能達100億美元，不過依照SK海力士股價大漲後的市值推算，業界估計發行規模最高可能達40兆韓元，約260億美元、折合新台幣約8060億元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

報導指出，SK海力士計劃先在韓國發行股票，並將股票存放於韓國證券保管結算院，作為ADR的基礎資產。韓國金融監管機構最快可能在7月3日前完成審查，因此市場預期，SK海力士ADR最快下月便可能開始交易。

若最終募資規模達到上述水準，將可望挑戰阿里巴巴2014年赴美掛牌時創下的紀錄。阿里巴巴當年上市案曾是當時全球最大規模IPO，SK海力士此次ADR若順利成行，將成為韓國企業歷來最受矚目的海外募資案之一。

SK海力士今年3月已揭露赴美ADR上市計畫，當時表示預計於今年下半年在紐約發行。公司執行長郭魯正先前向股東表示，募資金額尚未定案，但公司希望提升企業價值，使估值更貼近其他AI硬體供應商。

SK海力士近年受惠AI需求爆發，憑藉在高頻寬記憶體（HBM）市場的領先地位，成為輝達AI加速器供應鏈重要受惠者之一，股價今年以來已大漲超過300%。

市場分析認為，SK海力士赴美發行ADR有助擴大全球投資人基礎，提高國際能見度，並縮小與美國半導體同業之間的估值差距。韓媒先前報導指出，此次ADR發行主辦銀行包括花旗、摩根大通、高盛及美國銀行。