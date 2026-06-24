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這波沒賺等於賠錢？他獲利100萬仍焦慮　網友笑回：我家還在定存

▲▼投資,股票,台股,漲停,股市,跌停。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲台股屢創新高，不少投資人曬出亮眼獲利。一名網友卻因看見滿滿成功案例而陷入焦慮，忍不住發問：「大家都在賺錢，那不就等於沒人賺錢嗎？」（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者萬玟伶／綜合報導

「現在到底有誰是沒賺錢的？」台股近年來屢創新高，不少投資人獲利豐厚，也讓投資話題成為社群熱門焦點。一名網友近日在Dcard發文表示，看著網路上到處都是投資成功案例，讓他忍不住產生疑問，「是不是只有我賺得少？」

原PO以「大家都在賺錢，那不就等於沒人賺錢嗎」為題發文指出，近期股市表現強勢，感覺身邊的人隨隨便便就累積出「第一桶金、第二桶金、第三桶金」，而自己只敢小額投入，獲利約100（萬）元。他進一步表示，如果照討論區高手分享的內容來看，不少人不僅會開槓桿、主動選股，還能同時經營副業與各種投資工具，「那不就是人人都是千萬富翁？」因此讓他感到有些不安，甚至擔心未來財富差距會愈來愈明顯，「到底現在有誰是沒賺錢的啊？是不是只有我賺得少？」

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貼文曝光後，引發大量網友討論，有工程師直言，「可怕的是這波你不賺等於在賠錢」，認為AI、半導體與科技產業帶動的資產增值效應，未來可能持續擴大，10年、20年後跟上趨勢的人與沒跟上的人，差距恐怕會越拉越大。也有網友指出，財富本來就存在複利效應，「1000萬漲10%變1100萬，100萬漲10%變110萬，原本差900萬，最後變差990萬」，認為資產市場上向來是「本多終勝」，財富差距擴大幾乎是無可避免的結果。更有人坦言，如今即使賺到一、兩百萬元，也未必追得上資產階級累積財富的速度，「這幾年沒賺到錢等於在賠錢」，相關言論獲得不少網友認同。

不過另一派網友則認為，原PO其實陷入典型的「倖存者偏差」而且「要成為富翁也沒這麼容易」。網友指出，社群平台本來就容易放大成功案例，「只有賺錢的人會上來炫耀，賠錢的人根本不會發文」，因此容易讓人誤以為人人都在股市賺得盆滿缽滿。還有人表示，真正能靠投資賺大錢的人其實遠比想像中少，「很多人都像原PO一樣，只敢投入一小部分資金」，而那些經常曬出高額獲利的人，往往花費大量時間研究市場、關注國際局勢，甚至得承受一般人難以接受的風險與波動。「一年賺50萬的人，真的敢承受資產腰斬嗎？」認為投資最大的門檻其實不是選股，而是心理素質。

此外，也有人分享自身經驗，表示家中長輩至今仍堅持定存，甚至連ETF都不敢買，「去菜市場、大賣場走一圈就知道，買股票的人其實沒那麼多」、「我有一堆朋友連開戶都沒有，跟我說0050很危險……」，認為網路上的投資熱潮與現實生活仍有明顯落差。

關鍵字： 台股股市熱潮0050大盤投資財富差距倖存者偏差

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