ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台股收跌1057點史上第8慘　台積電萬張絕殺單跌百元至最低2390

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（24日）開低走低，加權指數終場大跌1057.05點，史上第8大跌點，終場以46043.6點作收，跌幅2.24％，成交量1兆4536.18億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以大跌190.67點開出，指數開低走低，盤中最高達46909.98點，最低45819.71點，終場收在46043.6點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）最後一單爆出13643張重砍，終場下跌100元為史上最大單日下跌金額，以今日最低價2390元作收，跌幅4.02％；鴻海（2317）下跌3.5元至256元；聯發科（2454）下跌250元至4285元；廣達（2382）下跌0.5元來到372元；長榮（2603）下跌2.5元至186.5元。

今天漲幅前5名個股為界霖（5285）上漲10元，漲幅10％；通嘉（3588）上漲6.9元，漲幅10％；希華（2484）上漲6.3元，漲幅10％；迅杰（6243）上漲4.15元，漲幅10％；台塑（1301）上漲4.95元，漲幅9.99％。

跌幅前5名個股則為復盛應用（6670）下跌27元，跌幅9.96％；宇隆（2233）下跌28元，跌幅9.86％；嘉基（6715）下跌56元，跌幅9.84％；嘉晶（3016）下跌15元，跌幅9.84％；天瀚（6225）下跌2.2元，跌幅9.76％。

台股漲幅最高前5名
個股 股價 漲跌 幅度
界霖（5285） 110.0 ▲10.0 ▲10.0％
通嘉（3588） 75.9 ▲6.9 ▲10.0％
希華（2484） 69.3 ▲6.3 ▲10.0％
迅杰（6243） 45.65 ▲4.15 ▲10.0％
台塑（1301） 54.5 ▲4.95 ▲9.99％
台股跌幅最大前5名
個股 股價 漲跌 幅度
復盛應用（6670） 244.0 ▼27.0 ▼9.96％
宇隆（2233） 256.0 ▼28.0 ▼9.86％
嘉基（6715） 513.0 ▼56.0 ▼9.84％
嘉晶（3016） 137.5 ▼15.0 ▼9.84％
天瀚（6225） 20.35 ▼2.2 ▼9.76％

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【我們去散步！】2狗閒著沒事 調皮拉繩子帶仙鶴童子出門散步XD

推薦閱讀

台股收跌1057點史上第8慘　台積電萬張絕殺單跌百元至最低2390

台股收跌1057點史上第8慘　台積電萬張絕殺單跌百元至最低2390

台股今（24日）開低走低，加權指數終場大跌1057.05點，史上第8大跌點，終場以46043.6點作收，跌幅2.24％，成交量1兆4536.18億元。

2026-06-24 13:38
AI記憶體王者赴美！SK海力士ADR最快下月交易　韓媒估吸金8060億

AI記憶體王者赴美！SK海力士ADR最快下月交易　韓媒估吸金8060億

AI記憶體大廠SK海力士赴美掛牌傳出新進展。韓媒報導指出，SK海力士預計向韓國金融監管機構提交美國存託憑證（ADR）發行申報文件，若審查順利完成，最快下月可望在美國市場開始交易。

2026-06-24 12:36
快訊／國泰高層郭明鑑和蔡鎮宇爆口角　公司4聲明

快訊／國泰高層郭明鑑和蔡鎮宇爆口角　公司4聲明

國泰世華銀董事長郭明鑑因兼任世芯-KY（3661）獨董，並未利害關係人迴避一事，導致國泰投信八檔基金淨值重新估算，引發金管會注意，儘管郭於6月22日請辭國泰投信董事，但昨（23）日傳出國泰金董事蔡鎮宇與郭之間爆發肢體衝突。

2026-06-24 14:29
台塑4寶穩盤！台化秒填息攻漲停　南亞今起列處置逆勢翻紅

台塑4寶穩盤！台化秒填息攻漲停　南亞今起列處置逆勢翻紅

台塑四寶陸續除息，美伊進入和談，荷姆茲海峽可望重新開放，國際油價回跌，緩和塑化股油價高漲的成本壓力，今（24）日除息台化（1326）開平走低，就一路急拉到57.7元漲停價位，順利填息，而台塑化（6506）勁揚逾5%，來到54.9元，也完成填息，即將在6月30日除息台塑（1301）上漲逾4%，以及今日起遭處置南亞（1303）則是由黑翻紅。

2026-06-24 11:34
台積電美廠牽對手長約　日月光：我不會缺席

台積電美廠牽對手長約　日月光：我不會缺席

全球半導體封測龍頭日月光（3711）今（24）日股東會後，執行長吳田玉接受媒體訪問時表示，旗下矽品美國亞利桑那州投資案仍持續規劃，將依客戶需求與整體效益推進。他也回應台積電日前宣布與Amkor簽署長期合作協議，表示「樂觀其成」，但日月光不會不參與，但真正重要的仍是全球競爭力，而非單一市場布局。

2026-06-24 11:31
封測龍頭日月光砸85億美元嫌不夠　撂話「資本支出不排除再上修」

封測龍頭日月光砸85億美元嫌不夠　撂話「資本支出不排除再上修」

全球半導體封測龍頭日月光（3711）今（24）日在高雄舉行股東會，會後執行長吳田玉接受媒體訪問表示，AI帶動的資料中心需求仍相當強勁，且屬於長期發展趨勢，而非短期熱潮，也推升台灣整體半導體供應鏈持續擴大投資。他透露，日月光今年資本支出已由原先約53億美元提高至85億美元，未來仍有再上修空間，集團今年更同步推動約15座新建廠計畫，提前布局2029、2030年需求。

2026-06-24 11:25
快訊／台股46K破了！盤中狂瀉1200點　韓股超漲也翻黑

快訊／台股46K破了！盤中狂瀉1200點　韓股超漲也翻黑

亞股急速變臉，韓股從超漲轉翻黑，台股也上演大怒神。台股本周才衝破47K、48K兩道整數關卡帶出一片欣欣向榮行情，今（24）日在美日韓股市下挫下連動跟跌，開盤近2個小時狂瀉1249.32點至45851.33點，失守4萬6千點整數大關，成交量亦同步超過8600億元，震盪行情讓投資人心驚。

2026-06-24 11:06
不只3奈米！高燦鳴爆台積電全面漲價　75%營收產品線全中鏢

不只3奈米！高燦鳴爆台積電全面漲價　75%營收產品線全中鏢

台積電（2330）先進製程漲價傳聞持續發酵，原先市場多聚焦3奈米報價調升，不過最新消息指出，漲價範圍恐比外界預期更廣，包含7奈米及更先進製程都可能納入調漲，影響範圍涵蓋台積電約75%晶圓營收，並估台積電全年營收年增率至少30%。

2026-06-24 10:35
群創帶頭衝！券商喊目標價看8字頭　3檔面板股高掛漲停

群創帶頭衝！券商喊目標價看8字頭　3檔面板股高掛漲停

美國科技股進入估值調整，昨（23）日美股四大指數均收黑，今（24）日台股漲多拉回挫低千點，而面板股挺身而出，扮演撐盤要角，群創（3481）開低之後，急攻72.6元漲停價位，續創十八年新高，開盤一個小時，成交量爆出50萬張，居上市成交量第一大個股，而友達（2409）、彩晶（6116）同步攻克漲停價位。

2026-06-24 10:20
川普點火量子題材！不畏台股殺千點　台廠3檔逆勢漲停

川普點火量子題材！不畏台股殺千點　台廠3檔逆勢漲停

台股今（24）日盤中重挫逾千點，市場氣氛明顯偏弱，不過量子電腦概念股逆勢成為盤面亮點。受美國總統川普政府加碼扶植量子科技題材激勵，金寶（2312）、泰金寶-DR（9105）、千附精密（6829）盤中同步亮燈漲停，資金明顯轉向政策受惠族群。

2026-06-24 09:49

讀者迴響

熱門新聞

台股崩千點！　主動式ETF新兵00407A掛牌日破發

川普點火量子題材！不畏台股殺千點　台廠3檔逆勢漲停

快訊／國泰高層郭明鑑和蔡鎮宇爆口角　公司4聲明

台塑4寶穩盤！台化秒填息攻漲停　南亞今起列處置逆勢翻紅

台股大怒神！反指標女神一早「刪除股票APP」

台股收跌1057點史上第8慘　台積電萬張絕殺單跌百元至最低2390

快訊／聯電提前開獎！5月稅後賺近85億　年增203%

快訊／台股46K破了！盤中狂瀉1200點　韓股超漲也翻黑

即／費半下殺1000點」

00929提早卡位AI勇奪高股息三冠王

台積電跌55元至2445　台股跌837點穩守46200

面板雙虎飆漲承壓！群創才刷18年高被割　友達翻黑爆60萬張成交

千億集團誰接班　林敏雄：家族、專業經理人並行

群創帶頭衝！券商喊目標價看8字頭　3檔面板股高掛漲停

央行示警「四貸同堂」　金管會：個人信貸3大放款業務列檢查重點

烏克蘭點名需電力與無人機　王熙蒙：我商可與日商或烏商等合作

15檔「抓去關」新名單　飆股南亞明起處置到7／7

ETF掛牌3天翻黑！009821摔9%還不夠　溢價3%投信公司示警

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
美國遊客玩拖曳傘準備降落　驚見鯊魚冒出海面！

美國遊客玩拖曳傘準備降落　驚見鯊魚冒出海面！
孫淑媚超美妝容「全都自己化」　單身12年..交往條件「對我好」

孫淑媚超美妝容「全都自己化」　單身12年..交往條件「對我好」

哈蘭德「梅開二度」率挪威闖32強　維京划船應援太震撼　下場決戰姆巴佩登世足必看

哈蘭德「梅開二度」率挪威闖32強　維京划船應援太震撼　下場決戰姆巴佩登世足必看

梅西18球登世界盃進球王　破紀錄夜卻爆VAR爭議　阿根廷2：0奧地利闖32強

梅西18球登世界盃進球王　破紀錄夜卻爆VAR爭議　阿根廷2：0奧地利闖32強

熱錢太瘋狂！央行實質鬆綁「想都別想」？揭開自住客撿便宜最後底牌｜地產詹哥老實說完整版 EP315

熱錢太瘋狂！央行實質鬆綁「想都別想」？揭開自住客撿便宜最後底牌｜地產詹哥老實說完整版 EP315

熱門快報

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

連續簽到抽韓團演唱會門票

即日起至7/6，下載新聞雲APP，連續簽到抽《2026 KOREA HOT TAIPEI》雙人門票！

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366