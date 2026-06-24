台股收跌1057點史上第8慘　台積電萬張絕殺單跌百元至最低2390

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（24日）開低走低，加權指數終場大跌1057.05點，史上第8大跌點，終場以46043.6點作收，跌幅2.24％，成交量1兆4536.18億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以大跌190.67點開出，指數開低走低，盤中最高達46909.98點，最低45819.71點，終場收在46043.6點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）最後一單爆出13643張重砍，終場下跌100元為史上最大單日下跌金額，以今日最低價2390元作收，跌幅4.02％；鴻海（2317）下跌3.5元至256元；聯發科（2454）下跌250元至4285元；廣達（2382）下跌0.5元來到372元；長榮（2603）下跌2.5元至186.5元。

今天漲幅前5名個股為界霖（5285）上漲10元，漲幅10％；通嘉（3588）上漲6.9元，漲幅10％；希華（2484）上漲6.3元，漲幅10％；迅杰（6243）上漲4.15元，漲幅10％；台塑（1301）上漲4.95元，漲幅9.99％。

跌幅前5名個股則為復盛應用（6670）下跌27元，跌幅9.96％；宇隆（2233）下跌28元，跌幅9.86％；嘉基（6715）下跌56元，跌幅9.84％；嘉晶（3016）下跌15元，跌幅9.84％；天瀚（6225）下跌2.2元，跌幅9.76％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 界霖（5285） 110.0 ▲10.0 ▲10.0％ 通嘉（3588） 75.9 ▲6.9 ▲10.0％ 希華（2484） 69.3 ▲6.3 ▲10.0％ 迅杰（6243） 45.65 ▲4.15 ▲10.0％ 台塑（1301） 54.5 ▲4.95 ▲9.99％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 復盛應用（6670） 244.0 ▼27.0 ▼9.96％ 宇隆（2233） 256.0 ▼28.0 ▼9.86％ 嘉基（6715） 513.0 ▼56.0 ▼9.84％ 嘉晶（3016） 137.5 ▼15.0 ▼9.84％ 天瀚（6225） 20.35 ▼2.2 ▼9.76％

資料來源：證交所