房仲新人保障月收6萬、最高月休10天！永慶房屋再獲幸福企業金獎

▲永慶房屋蟬聯台灣幸福企業評鑑金獎，打造兼具高薪發展與工作保障的職場環境。（圖／永慶房屋提供，下同）

財經中心／綜合報導

《工商時報》「2026年第二屆幸福企業評鑑」獲獎名單出爐，永慶房屋連續兩年榮獲大型企業組「評鑑金獎」。面對求職者對房仲產業「收入不穩、工時長、休假少」的刻板印象，永慶房屋從全方位員工福利保障、人才培育機制與創新科技應用著手，致力打造更有保障、能兼顧生活的房仲職場，成為房仲唯一獲獎品牌。

房仲唯一獲選評鑑金獎

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為表彰致力打造幸福職場的典範企業，主辦單位特邀行政院經濟部產業發展署署長邱求慧、行政院經濟部主任秘書莊明池、行政院勞動部勞動福祉退休司司長黃維琛、行政院勞動部勞動力發展署主任秘書陳昌邦蒞臨典禮，為企業頒發獎項。

主辦單位表示，企業的成功不再只看績效，更在能否深化人本經營，將員工福祉與職場文化轉化為永續成長的動力，因此獲獎的企業們絕對是行業中的典範。本屆幸福企業評鑑共有121家企業參與評選，最終共48家企業雀屏中選；大型企業組更僅有16家榮獲金獎肯定。

▲「工作有保障」是許多人最重視的工作價值，也是永慶房屋幸福職場持續獲獎的關鍵之一。

「收入有保障」創高底薪高獎金制度

身為連續兩屆榮獲金獎、同時為房仲業唯一獲獎企業，永慶房屋副總經理黃俊傑表示，許多求職者受限產業結構，難以突破薪資天花板，為此永慶房屋透過收入保障、完善培訓、AI科技及多元福利制度，協助同仁安心發展職涯。

以實質薪獎回饋員工，打造更具成長性的的職場環境，讓就是永慶房屋的獲獎關鍵。不同於沒有底薪的傳統業務，永慶房屋提供業務新人前12個月每月6萬元的收入保障，不需相關學經歷皆可領取，且保障期間不綁業績考核、不綁約且不須賠款，讓新人能安心學習、累積實力。

保障期後，業務同仁仍享有每月4萬元起的保障薪獎，底薪最高可達7.5萬元，業績獎金另計。透過「收入有保障」的人資福利，創造更穩定也更有成長性的職涯曲線。

「高底薪穩定生活，高獎金創造成就。」永慶房屋人資部協理塗振宏表示，除了收入保障外，永慶房屋也透過多元獎勵回饋員工，2025年共發放近1.8億元「幸福成家基金」，經紀人員只要年度業績達標即可領取，無須與同事競爭。發放12年以來累計突破12億元，協助員工逐步實現購屋、結婚、生育等人生目標。

▲永慶房屋經紀人員每年可領最高250萬幸福成家基金，2025年共發出近1.8億元。

年發2萬天有薪假 工作生活雙平衡

此外，永慶房屋持續運用AI科技翻轉外界對房仲工作高工時的迷思，將過去需要耗費大量時間的人工作業交由科技輔助完成，讓員工能在追求業績成長之餘，也享有更具彈性的工作與休假安排。

在此基礎上，永慶房屋為房仲業首家推出「彈性工作8小時」制度，經紀人員可依照工作需求與客戶服務安排，選擇多元上班時段，降低傳統固定工時的限制。同時也推出「月排休最高10天」，在每月7天例休之外，只要達成工作或績效目標，即可享有最高3天有薪充電假。2025年永慶房屋累計發放超過2萬天充電假，超過2,500位同仁受惠，使用率逾9成。

▲永慶房屋推出「月排休最高10天」，每月加發經紀人員最多3天有薪假。



新人留任率提升 永慶房屋展店再徵才

永慶房屋持續從薪資保障、人才培育、科技工具與休假制度等面向優化員工福利，讓經紀人員在穩定收入基礎上安心累積專業，也能透過努力挑戰更高收入與職涯成就。永慶房屋以完善的人才培育措施，有效提升新人留任率，到職一年新人留任率連續兩年呈現雙位數成長，協助新人穩健成長。

面對近年來房市挑戰，永慶房屋以「先誠實再成交」服務獲得客戶信賴與高度指名，為回應市場需求，永慶房屋將持續展店，朝雙北350家直營店目標邁進，將為人才提供更多發展舞台與成長機會，讓更多人才安心投入、踏實圓夢。

▲永慶房屋三大職場亮點優勢。