HVDC 電力架構變革全面擴散　核心零組件規格大升級

輝達Vera Rubin宣布量產，電力架構變革趨勢確立，電力零組件隨著電壓提升而必須全面升級，從碳化矽、功率元件到繼電器都將出現結構性需求成長。

文／林麗雪

日前SemiAnalysis一篇報告劍指800VDC大規模出貨將推遲到二○二八年，比市場普遍預期還晚，導致電源龍頭股台達電股價受影響暫時回檔修正，然此一傳言很快地被輝達澄清，摩根士丹利通路調查顯示，除了大型資料中心ASIC伺服器機櫃的四○○Ｖ電源將如期交付外，800VDC電源櫃也預計在第三季量產，台達電是首家第四季量產800VDC獨立電源櫃交付給美國大型資料中心業者的廠家，雖然初期因為800VDC保護元件及工業安全標準需要通過ＵＬ及主要安規驗證，需要花一些時間，今年出貨量將不會太大，但對整個800VDC的電力架構發展仍是相當正面的。

800VDC確定量產

[廣告]請繼續往下閱讀...

值得密切關注的是，ＡＩ電力架構改變已是既定方向，受益的除了電源供應器大廠外，相關電力零組件隨著電壓提升而升級，包括BBU、碳化矽（SiC）元件、MOSFET、高壓二極體到繼電器，也都出現規格升級需求，ＡＩ伺服器電力架構的變革效益正快速擴散到各子產業。

ＡＩ算力需求暴衝下，資料中心機櫃也面臨空間不足問題，現階段量產順暢的GB300 NVL72單一機櫃的功耗約為三三kW，甫結束的電腦展，黃仁勳宣布下世代輝達Vera Rubin NVL72平台已量產，單一機櫃功耗更一口氣拉高至一一○kW，二個世代的功耗等級完全不同，電力架構也進一步更新，供應鏈必須在極短的時間內完成電源、散熱與機構的整合，並根據客戶需求盡快供貨，整體製造難度明顯提升。

當單一機櫃功耗從數十kW跨入數百kW等級，過去以五○Ｖ為主的供電架構，在電流與材料成本上也逐漸逼近物理極限，隨著伺服器用電超過臨界值後，ＡＩ單櫃的電源需求全面調升，根據德州儀器的預估，到二○二八年，ＡＩ機櫃的電源需求將提升至一．五MW，約是目前的十倍。

輝達新一代伺服器機櫃Vera Rubin將導入八○○Ｖ高壓直流供電架構，這個架構的核心優勢在於大量減少電力轉換，也省去大型ＵＰＳ設備與ＳＴＳ靜態轉換開關，HVDC在市電接入後以固態電壓器（ＳＳＴ）直接整流為800VDC，直接餵入五○Ｖ匯流排，簡化並降低了功率轉換與線損，台達電推估，相較於傳統ＵＰＳ供電效率的八八％，HVDC最終效率可達到九二％。

耐高電壓功率元件需求增

目前輝達與ＣＳＰ廠各自在HVDC推出八○○Ｖ及四○○Ｖ方案，時程上來看，ＣＳＰ廠的四○○V有望於下半年就正式啟用，輝達的八○○Ｖ架構則於明年啟用放量。

台達電為Vera Rubin200首家十二kW電源供應器合格供應商，且Vera Rubin將開始採用一一○kW電源櫃，其中包含16kW BBU模組，由於Vera Rubin機櫃功耗提升，六層ＢＢＵ僅能提供極短電力，未來備援意識提升，ＢＢＵ可能獨立成櫃，在ＣＳＰ廠採用HVDC滲透率可望持續提升下，ＢＢＵ需求亦將大幅攀升。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2410期精彩當期內文轉載》