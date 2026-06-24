看見非洲新機遇　IEAT非洲論壇解析市場選擇、電商拓銷與風險控管

▲論談致詞左起TABA理事長黃志鵬、IEAT秘書長黃文榮、外交部亞西及非洲司副司長陳詠博。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

台北市進出口公會(IEAT)與台灣非洲經貿協會(TABA)今(23)日共同舉辦「2026非洲論壇」，邀集史瓦帝尼、奈及利亞、南非及索馬利蘭等4個非洲國家駐台機構官員與代表，以及跨境電商與貿易金融領域專家，深入剖析非洲市場環境、產業發展趨勢及企業拓銷策略。活動吸引近150名企業代表參與，現場交流踴躍，展現台灣企業對非洲市場的高度關注。



TABA理事長黃志鵬於開幕致詞中表示，非洲市場蘊藏龐大發展潛力，但目前台灣企業對非洲的認識與投入仍有相當大的成長空間。TABA未來將持續強化台灣與非洲之間的交流與連結，協助企業掌握市場資訊、建立合作夥伴關係，並扮演企業拓展非洲市場的重要橋梁。

IEAT秘書長黃文榮指出，近年非洲正由「資源非洲」邁向「創新非洲」，台灣在ICT、智慧製造、醫療設備、農業科技及綠色能源等領域具有深厚實力，與非洲市場需求高度契合；此外，每年來台求學的非洲青年人才，兼具在地文化理解與台灣經驗，未來也可望成為促進台非經貿交流與產業合作的重要力量。

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▲與會貴賓大合影，前排左起奈及利亞駐台北商務辦事處代理處長Relicx Tsempet Shiolban、外交部亞西及非洲司副司長陳詠博、TABA理事長黃志鵬、IEAT秘書長黃文榮、南非聯絡辦事處代表Zakhele Samson Mnisi、史瓦帝尼王國大使館一等秘書Abbigail Pieterse。（圖／IEAT提供）

外交部亞西及非洲司副司長陳詠博則表示，非洲擁有龐大人口、豐富天然資源及持續成長的經濟動能，已成為全球最具發展潛力的市場之一。外交部近年持續推動經貿外交，透過公私協力機制整合政府與民間資源，深化台灣與非洲各國的經貿夥伴關係，並協助台灣企業拓展多元市場。



隨著「非洲大陸自由貿易區（AfCFTA）」持續推動區域經濟整合，加上數位化進程加速及消費市場擴大，非洲正逐步成為全球經濟成長的重要引擎，相關產業發展潛力備受國際企業關注。本次論壇從「市場選擇」、「通路布局」及「風險管理」三大關鍵議題，協助企業掌握進軍非洲市場的實務策略。

會中，史瓦帝尼王國大使館一等秘書Abbigail Pieterse、奈及利亞駐台北商務辦事處代理處長Relicx Tsempet Shiolban、南非聯絡辦事處代表Zakhele Samson Mnisi及索馬利蘭共和國駐台灣代表處代表Mahmoud Adam Jama Galaal，分別介紹各國產業發展現況、投資環境與市場需求，協助台灣企業深入了解不同市場的特色、進入條件及潛在合作機會。

▲非洲駐台機構官員與產業專家分享各國投資環境、市場商機、跨境電商發展及貿易金融實務。（圖／IEAT提供）

本次論壇亦聚焦企業關切的跨境電商與貿易風險管理等議題。萬潤行貿易總經理于洪憑藉深耕非洲跨境電商市場17年的實務經驗，分享企業如何運用跨境電商平台、在地合作模式及AI工具，強化市場開發、客戶溝通、內容行銷與營運管理，為台灣企業切入非洲市場提供具體策略與實戰建議。

中國輸出入銀行副總經理王廷傑則解析國際貿易常見的交易風險與詐騙案例，提醒企業在開發海外市場時，應審慎查核交易對象，妥善規劃付款條件，並善用融資、保險及相關金融支援工具，以兼顧業務拓展與風險控管，提升海外布局的穩健性。

圖3：非洲駐台機構官員與產業專家分享各國投資環境、市場商機、跨境電商發展及貿易金融實務

當全球企業持續尋找下一個成長動能之際，非洲正以龐大的市場潛力與發展韌性，吸引國際企業加速布局。正如非洲諺語所言：「天空夠寬廣，足以讓所有的鳥兒展翅飛翔(The sky is wide enough for all birds to fly)」，透過本次論壇，IEAT與TABA期盼協助更多台灣企業看見非洲、走進非洲，並在這片充滿活力與希望的大陸上，開拓市場版圖，搶占下一波成長先機。