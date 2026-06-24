快訊／國泰高層郭明鑑和蔡鎮宇爆口角　公司4聲明

▲國泰世華銀董事長郭明鑑。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

國泰世華銀董事長郭明鑑因兼任世芯-KY（3661）獨董，並未利害關係人迴避一事，導致國泰投信八檔基金淨值重新估算，引發金管會注意，儘管郭於6月22日請辭國泰投信董事，但昨（23）日傳出國泰金董事蔡鎮宇與郭之間爆發肢體衝突。

對此國泰世華銀提下如下聲明：

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一、郭董事長係由本行母公司國泰金融控股公司指派擔任本行及關係企業之法人代表董事，於任職迄今均秉持遵法、專業、理性、尊重及溝通之態度處理各項事務，並積極參與本行之各項業務；且郭董事長在外兼任職務，均已依法申報，並不影響其執行本行董事長之職務，更無任何不當之個人利益。

二、針對蔡先生毆打郭董事長一事，應係蔡先生對郭董事長之兼職有所誤會所致。本行認為蔡先生如有任何不同意見，實應循理性溝通及合法程序為之，而不宜逕以肢體衝突方式表達訴求。

三、本行仍將秉持「誠信、當責、創新」三大核心價值，並以「客戶為中心」作為核心經營理念，努力經營業務，繼續為股東、客戶、員工及社會大眾創造更好之權益，本行亦歡迎各界對本公司之營運提出批評及指教。

四、 感謝各界的關心與指教。

聲明人：國泰世華商業銀行股份有限公司

