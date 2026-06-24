貸款500萬買股登上彭博！巴逆逆穿「爆乳蕾絲背心」指1事超傻眼

▲巴逆逆談登上《彭博》的心情。（圖／翻攝自巴逆逆FB）



記者施怡妏／綜合報導

台股狂飆，外媒《彭博》直擊台灣散戶借錢買股現象，形容這波行情讓許多人陷入「FOMO」（Fear of Missing Out，害怕錯過）情緒。「反指標女神」巴逆逆受訪坦言，市場天天上漲、朋友獲利愈來愈多，5月時決定貸款500萬元進場買台股。如今她看到報導後，最在意的竟是年紀曝光了，並且被放在標題上。

39歲被放上標題讓她很不解

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被稱為「台股反指標女神」的巴逆逆受訪時坦言「FOMO真的讓我忍不住」，她認為與其讓機會溜走，不如選擇追上這波行情。報導指出，台灣股市過去一年漲幅超過100%，青少年爭相開證券戶，交易量暴增甚至一度癱瘓券商網站。

巴逆逆昨（23）日在粉專嗨喊，「我這輩子沒想到會上彭博社，我終於要去華爾街教美國人做股票了嗎？」隨著台灣媒體轉發報導，巴逆逆晚間又上傳一支影片，穿著性感的蕾絲小背心，胸前開深V，還有交叉設計的細黑線條，大方展現好身材。

巴逆逆傻眼表示，台灣媒體轉發新聞後，為何把年齡特別標註在標題上，「投資就投資，上彭博就上彭博，39歲又怎樣？為什麼要特別勾出來，39歲錯了嗎？還是39歲有什麼特別的含義？39歲投資股票是個非常稀有的事情？」

談到美股大跌，巴逆逆嘆「我的SpaceX（SPAX.PVT）現在從火箭變成鑽地機當中，非常的痛苦」，不過她認為今年長期來看，應該是沒有太大的問題，現在只是技術性調整，大家不用慌張，「說是這樣說啊，但是，可不可以不要再跌了。」