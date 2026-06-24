▲尋找下一位海員新星海報。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

為推廣「海員新星培育計畫」，讓更多青年及民眾認識商船船員職涯與海運產業發展，交通部航港局推出「尋找下一位海員新星～看見船員，看見海洋力量」拍照打卡抽獎活動，邀請民眾透過實體拍照或線上瀏覽分享，一起看見商船船員的專業形象與海洋力量。

航港局表示，海員新星培育計畫包含「海員新星1.0」及「海員新星2.0」。其中，海員新星1.0主要協助海事院校學生透過就學培育銜接畢業就業；海員新星2.0則鼓勵青年及有志轉職民眾投入國內航線乙級船員訓練，開啟職涯新選擇。為擴大宣導效益，相關宣導海報將張貼於海運場站及海事院職校，讓民眾在候船、搭乘及校園學習環境中，都能接觸海員新星培育計畫與商船船員職涯資訊。

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商船船員是支撐海運產業與國際貿易的重要力量，無論是在甲板上負責航行安全、貨物作業與船舶操作，或在輪機部門維持船舶機械、電機及動力系統正常運作，都扮演不可或缺的角色。為讓更多青年及民眾認識商船船員職涯，本次活動以輕鬆有趣的方式，鼓勵大家透過照片或截圖分享，一起認識船員工作的專業、熱情與海洋力量。

▲「尋找下一位海員新星」活動參加方式。（圖／航港局提供）

本次活動參加方式多元，民眾可與海員新星宣導海報合照、與現職船員合影，或用照片記錄自己眼中的船員形象；另考量實體宣導海報張貼地點及場域進出限制，民眾也可至航港局官網「海員新星培育計畫專區」瀏覽相關內容，拍下或截圖自己最有興趣的專區頁面，並依活動貼文說明上傳至航港局 Facebook 指定貼文，即可完成活動參與。

為鼓勵民眾踴躍參與，本次活動凡依指定方式上傳與船員相關照片，或至航港局官網「海員新星培育計畫專區」瀏覽並上傳頁面照片或截圖者，均可參加抽獎，獎項內容豐富。航港局也表示，為擴大活動參與及宣傳效益，如活動貼文按讚數突破1000人，將再加碼抽出特別獎，邀請大家一起分享活動訊息，讓更多人看見商船船員的專業形象與海洋力量。

航港局近年積極推動「海員新星培育計畫」，透過產、官、學、社合作，協助青年認識海運產業、銜接培訓與就業機會，並鼓勵更多不同背景的年輕人投入船員職涯。未來也將持續透過多元宣導與培育機制，讓海運人才培育向下扎根，為我國航運產業注入新生力量。

航港局歡迎民眾踴躍參與「尋找下一位海員新星～看見船員，看見海洋力量」活動，一起用照片看見船員、用行動認識海洋，也一起發現商船船員職涯的無限可能。詳細活動資訊請至交通部航港局 Facebook 粉絲專頁查詢。

「海員新星培育計畫專區」(https://www.motcmpb.gov.tw/Home/Node?siteId=1&nodeId=50148)