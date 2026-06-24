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薪水都存哪？她放薪轉戶半年發現「根本沒賺」　過來人曝更好做法

▲▼普發1萬,ATM,領現 。（圖／記者劉維榛攝）

▲不少人習慣把薪水直接留在薪轉戶，但有網友最近認為，許多數位帳戶的活存利率其實更高？（示意圖／資料照，記者劉維榛攝）

記者萬玟伶／綜合報導

剛出社會的第一筆薪水該怎麼存？有網友出社會約半年，為了累積緊急預備金，一直把薪水放在薪轉戶中，原以為薪轉戶利率不錯，直到最近和同事聊天才得知，許多數位帳戶的活存利率其實更高，讓她忍不住驚呼：「代表我這半年來都放心酸的嗎？」並發文向網友請教，第一個存錢帳戶該怎麼選。

原PO在Dcard發文表示，目前還沒有開始投資股票或定存，原本打算先存到一年份緊急預備金再做其他規劃，因此薪水幾乎都放在薪轉戶內。沒想到同事告訴她，現在不少數位帳戶的活存利率都比傳統薪轉戶更高，讓她開始懷疑自己是不是錯過了不少利息收入？

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然而貼文PO上後，不少網友表示別想太多，對於剛出社會的新鮮人而言，與其糾結各家帳戶的利率差異，不如先建立穩定儲蓄習慣，但也不忘稱讚原PO，「有儲蓄大於沒儲蓄」、「定存大於一般活存」，認為能夠持續把錢留下來，比追求幾個百分點的利率更重要。也有人直言，工作才半年，就算利率有差距，實際利息金額恐怕也沒有想像中大，「往好處想，薪資加起來其實利息差距也不大」。

另一派網友則分享自己的做法，認為緊急預備金可以放在「數位帳戶」，但沒必要為了追求高利率而開太多帳戶。有網友指出，現在不少數位帳戶都有不錯的活存方案，超過一定金額後再依利率高低分散即可，也有人認為帳戶太多反而增加理財複雜度，自己只保留少數常用帳戶，將預備金留在銀行，其餘資金則投入市場。

不過在眾多留言中，最常被提及的並非數位帳戶，而是ETF投資。有網友幽默表示，自己的第一個「存錢帳戶」就是證券戶，每月領薪後就固定投入0050，相較於花時間比較活存利率，把時間拿來研究投資更值得，「現在（利率）高的只有股市，目前都比銀行利息高」、「每月薪水下來先撥一筆去買0050吧」。雖然多數網友認為，先把緊急預備金準備好最重要，但「0050」意外成為被提及次數最高的關鍵字！

關鍵字： 緊急預備金數位帳戶薪轉戶ETF0050新鮮人理財投資定存儲蓄

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