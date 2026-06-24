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百億商場加明星大學　東區每5組看屋客有3組外地來

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲平實營區近年成為台南購屋熱區，新案成交單價站上4字頭，吸引不少購屋族關注。（圖／永義房屋台南成大林森加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

房市買氣還沒全面復甦，但外地客已經搶先卡位台南東區。專家透露，由於東區擁有南紡購物中心與成功大學2大支撐，近期店頭來客中，每5組看屋客就有3組來自外縣市，以總價約1200萬元3房買氣最旺。

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永義房屋台南成大林森加盟店店東楊能凱表示，東區向來是台南購屋熱區，其中又以南紡商圈最具代表性。南紡購物中心去年營收達109億元，是台南人最愛逛的百貨商場之一，已經躋身台南百億營收俱樂部，加上該區又有成功大學，長期帶來穩定就學與居住需求，形成剛需2大支撐。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲南紡商圈有南紡購物中心與成功大學，兼具商業機能與學區優勢，成為東區房市發展核心。（圖／永義房屋台南成大林森加盟店提供）

該區最大優勢在於生活機能成熟，未來還有IKEA等大型商業設施，鄰近還有東光國小、復興國中等明星學區，長期具備穩定居住需求。

他指出，南紡商圈其實可分為2大區塊，1區是平實營區，以新大樓產品為主；目前平實營區新建案成交單價約4字頭，部分新案甚至達6字頭，房價持續墊高，也讓部分自住買盤轉向周邊成熟商圈尋屋。

另1區則是東寧路、東安路周邊發展多年的成熟聚落，多為屋齡25~30年的透天及中古大樓。以透天產品來看，地坪約22~25坪，總價約1000萬元出頭，相較重劃區新案門檻低，因此受到不少自住客青睞。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲近期即將邁入開學季，約有6成賞屋客來自外縣市。（圖／永義房屋台南成大林森加盟店提供）

楊能凱指出，目前店頭來客結構與過去相比已有明顯變化，近期即將邁入開學季，約有6成賞屋客來自外縣市，為了即將就讀成功大學的子女提前布局，多是先在網路看屋後聯繫。他表示：「每5組看屋客大概有3組是外地客，希望直接買房讓孩子就讀大學時入住。」

他觀察，部分家長認為，與其支付就學期間的租金，不如直接購屋，未來畢業後再轉售或出租，因此帶動成大周邊中古住宅需求升溫。

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▲永義房屋台南成大林森加盟店店東楊能凱表示，成功大學穩定帶來就學與居住需求，帶動周邊中古屋買氣。（圖／永義房屋台南成大林森加盟店提供）

目前市場接受度最高的產品仍以總價700萬~1500萬元為主。其中屋齡約23~28年的中古大樓最受歡迎，若具備3房、平面車位條件，總價約落在1200萬元上下，符合首購族及家庭客需求最受歡迎。

楊能凱說：「東區長期仍具備商圈、學區與交通等多重優勢，雖然短期房市受信用管制影響，但隨著市場逐步回穩，加上南紡商圈持續擴張，區域房價仍具備穩定支撐力。」

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