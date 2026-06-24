外資重砍台股1774億史上最大　狠割台積電3.8萬張、回補航空雙雄

▲台積電今遭外資調節3.8萬張。（圖／ETtoday資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
美股四大指數同步下挫，今（24）日台股開低走低，大跌千餘點，退守4萬6千點大關，而外資不留情面，重砍1774.18億元，創下史上單日最大賣超金額紀錄，台積電（2330）尾盤重挫100元，以2390元作收，而外資今日砍股3.8萬張，居單日賣超第四大個股，大舉回補華航（2610）、長榮航（2618）航空雙雄。
美光即將公布財報，引發科技股拋售賣壓，費半指數大跌近8%，那指大跌2%，今日台股終場下跌1057.05點或跌幅2.24%，以46043.6點作收，成交金額為1兆4536億元。
根據證交所統計資料，外資大舉調節1774.18億元，兩個交易日下來，合計賣超2160.1億元；投信買超36.67億元；自營商賣超364.86億元，當中自行買賣部分賣超50.12億元，避險操作部分賣超314.74億元，合計三法人今日賣超2102.37億元。
外資今日賣超前十名個股、張數，分別華邦電（2344）5萬1790張、友達（2409）4萬3044張、兆豐金（2886）4萬496張、台積電3萬8450張、玉山金（2884）3萬7759張、華南金（2880）2萬9206張、永豐金（2890）2萬7646張、群創（3481）2萬5214張、凱基金（2883）2萬4433 張，以及南亞科（2408）2萬242張。
外資今日買超前十名個股、張數，分別力積電（6770）8萬3295張、華航6萬1356張、長榮航2萬5400張、台塑（1301）2萬646張、台化（1326）2萬604張、台企銀（2834）1萬5294張、中鋼（2002）1萬4041張、凌巨（8105）1萬154張、東和鋼鐵（2006）7741張，以及和碩（4938）7649張。
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