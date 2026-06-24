台股殺千點靠ETF賺2倍抄底　「0050正2」爆64萬張史上次高量

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（24）日在外資瘋狂摜壓下重挫1057.05點，不過投資人愈跌愈買，積極湧向元大台灣50正2（00631L，俗稱0050正2），導致單日成交量超過64萬張為上市成交量最大ETF，而這個成交量也是0050正2掛牌以來次高，僅次於6月8日的72萬張。

統計今日台股ETF成交金額前5名（不含盤後），持續由「市值雙雄」00631L、0050以237億、222億續霸前二，其次為主動統一台股增長(00981A)，凱基台灣TOP50(009816)、主動統一升級50(00403A)分別為81億至40億。

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00631L今日以下跌2.12元或5.27%、每股38.08元作收，由於拆分效果市場接受度高，6月以來，00631L已在6月8日、24日兩個交易日寫下單日成交金額衝破200億元的紀錄，同時於6月12、16、18、24日成交金額超越0050，形成4度超車的現象。

不過，並非所有「正2」系列的ETF皆獲量能追捧，包括富邦台灣加權正2（0675L）、國泰台灣加權正2（00663L）與群益台灣加權正2（00685L）單日成交量皆未突破3萬張，3檔股價皆破百元以上，00675L、00685L更是300元俱樂部成員，入手門檻較高。

法人指出，00631L日前調整增持台積電現貨，補足相關曝險後績效更加貼近台灣50指數單日正向兩倍，表現將持續與加權正2 ETF有所差異。