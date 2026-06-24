台股重挫千餘點　20檔主動式ETF全贏大盤、00981A力守填息價

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股今（24）日大跌1057.05點，跌幅2.24%，終場以46043.6點作收，在一片肅殺中，20檔主動式ETF跌幅都比大盤來得小，平均跌幅落在0.3～1.65%之間，今天掛牌的主動凱基台灣（00407A）儘管破發，跌幅約0.3%，為20檔當中跌幅最小，主動統一台股增長（00981A）力守填息價，跌幅0.38%，主動台新優勢成長(00987A)、主動統一升級50(00403A)僅小跌約0.5%。

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美韓半導體股重挫，台股今天開低走低，台積電（2330）終場下跌100元或4.02%，聯發科跌逾5%，半導體族群成為重災區，整體半導體指數終場下挫3.43%。千元以上高價股縮減為51檔。

隨著時序進入季底作帳，截至今日台股這一季強漲41.19%，但有許多主動式ETF繳出比大盤更強的超額報酬。今天展現抗跌力、只小跌0.38%的00981A，近一季狂飆超過57%。今天儘管台股大跌千點，00981A還是展現韌性，力守在填息價之上，讓這一季參與除息的99萬投資人，都是息利雙收。

統一投信投研團隊表示，台灣經濟基本面維持穩健，主計總處與央行近期上修今年經濟成長率預估，反映出口與投資動能具支撐。建議投資人把握回檔時機分批布局，聚焦具獲利成長動能與受惠AI需求等相關供應鏈。相對看好PCB、CCL、散熱、被動元件、ABF載板、半導體設備及矽晶圓等產業。