快訊／慧洋船隻受困116天後駛離荷莫茲海峽　IMO啟動滯留海員疏散

▲慧洋海運困在波斯灣內的兩艘散裝船，有一艘昨日在租家安排下已駛離荷莫茲海峽。（圖／慧洋提供）

記者張佩芬／綜合報導

慧洋海運(2637)高階證實，公司一艘出租的散裝船，已經在昨(24)經租家安排，駛離荷莫茲海峽，解除受困116天的窘境，另一艘預計近一、兩天也會駛離。國際海事組織(IMO)昨日公告啟動滯留荷莫茲海峽內的1.1萬名海員疏散計畫。

慧洋因為公司登記在英屬開曼群島，也未設國輪公司，因此在交通部航港局的調查資料當中，並未顯示慧洋有船隻困在波斯灣內。航港局局長葉協隆表示，這段時間局內與國輪公司，外交部都有密切聯繫，有部分合約期滿的船員，船公司也有透過空運與陸運安排，進行船員更換；目前還未收到船隻駛離荷莫茲海峽訊息。

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台航(2617)高階表示，公司受困波斯灣內的散裝船，在波斯灣危機解除後，應租家要求，船隻已在沙烏地阿拉伯的朱拜勒港外錨地，等候進港裝尿素。

美伊瑞士首輪談判達成共識，IMO公告明確指出，目前仍有數百艘船舶和約1.1萬名船員滯留在這條至關重要的全球能源航道上，面臨著補給短缺和安全威脅的雙重壓力。英國金融時報根據歐洲太空總署(ESA)衛星數據，本月21日有441艘商船在等候海峽開放。



IMO秘書長多明格斯昨日發表聲明，詳細說明此次大規模疏散行動的跨國合作。他表示，IMO將與伊朗、阿曼等海峽沿岸國家、美國以及國際航運業密切合作，共同推進船舶和海員的疏散工作。

多明格斯強調，IMO目前已獲得實施該疏散計劃所需的安全保障，並已全面核查了相關海域的安全航行條件，以確保計劃能夠順利進行。 他重申，IMO將繼續致力於保障海員安全，維護全球貿易暢通。一名IMO發言人也證實，相關工作人員已經開始聯繫滯留船隻，正式啟動撤離行動，但出於安全考量，並未透露具體的撤離時程表。

應對高危碰撞風險，阿曼主導分階段有序疏散

針對上萬人的龐大撤離規模，阿曼國防部在同日發佈公告，對疏散程式的執行細節進行了補充說明。

公告指出，根據IMO制定的整體計劃，疏散程式將分階段進行，這一預案實際上已經討論了數月之久。阿曼國防部強調，鑒於當前複雜的海上環境，碰撞風險較高，因此必須採取逐步且有序的方式疏散船舶交通，絕不能盲目追求速度而忽視安全。



阿曼交通部進一步解釋了航道調整的原因，指出原有的「分道通航制」(Traffic Separation Scheme)目前已無法安全採納。作為國際海事組織制定的一種海上交通管理系統，分道通航制原本用於在繁忙、狹窄的水道中分隔相向航行的船舶，以減少碰撞風險。然而，在當前局勢下，為了保障撤離安全，阿曼方面決定啟用南北兩側的兩條臨時航線來進行疏散。這一調整凸顯了當前荷莫茲海峽航行環境的極端複雜性，也體現了各方在保障撤離安全上的審慎態度。

IMO在4月份便已開始制定撤離框架，並積極與包括伊朗在內的區域各國進行接觸。隨著6月中旬美伊雙方達成停戰諒解備忘錄，局勢迎來了轉機。多明格斯對此表示歡迎，認為這是恢復地區海上安全、結束針對民用船舶襲擊的重要一步。

正是基於這一外交突破，IMO才得以在6月下旬正式獲得實施疏散計劃所需的安全保障，將紙面上的撤離框架轉化為實際的救援行動。

該海峽關係全球約20%的石油供應，其航運秩序的穩定直接關係到全球能源安全和經濟命脈，3個多月的衝突不僅給上萬名海員帶來了深重苦難，也對全球貿易造成了嚴重干擾，成為史上最大規模的石油供應中斷事件之一。