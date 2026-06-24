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橘子集團大砍15%「裁虧損單位」　發展重心將跨足AI領域

▲▼ 遊戲橘子 。（圖／遊戲橘子提供）

▲橘子集團裁員15%，跨局AI新領域。（圖／遊戲橘子提供）

記者趙蔡州／綜合報導

為突破傳統代理營運的市場競爭，因應目前集團營運挑戰，並布局AI，知名遊戲廠商橘子集團24日證實，公司第二季已完成組織調整，整體人力縮減約15%，若以今年3月約有1025名員工計算，這次人力調整預計將影響超過150人。

聚焦AI布局　虧損單位遭裁撤

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橘子集團指出，面對市場競爭與經營壓力，集團近期檢視各部門資源配置與實際效益，並展開調整，內容包含結束表現不如預期的虧損事業、暫停短期內難以創造收益的新創計畫，同時評估處理非核心業務，提升整體經營效率。

公司表示，相關調整已於第二季告一段落，儘管會衍生出一次性的人事與組織變動費用，但調整後可望降低支出、釋出原本投入部分專案的資源，進一步強化營運體質，為下半年發展預作準備。

劉柏園談轉型　朝AI相關領域拓展

橘子集團執行長劉柏園表示，此次組織調整的重點在於果斷止損，將人才與資源集中於未來成長動能，完成精實化後，集團未來將不再侷限於遊戲產業，而是朝AI相關領域拓展，結合算力供應與商業應用服務，協助不同產業導入人工智慧技術，藉由更有效率的投資與資源分配，持續推升集團長期競爭力。

關鍵字： 橘子集團橘子遊戲橘子

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