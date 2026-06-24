橘子集團大砍15%「裁虧損單位」　發展重心將跨足AI領域

外資重砍台股1774億史上最大 狠割台積電3.8萬張、回補航空雙雄

美股四大指數同步下挫，今（24）日台股開低走低，大跌千餘點，退守4萬6千點大關，而外資不留情面，重砍1774.18億元，創下史上單日最大賣超金額紀錄，台積電（2330）尾盤重挫100元，以2390元作收，而外資今日砍股3.8萬張，居單日賣超第四大個股，大舉回補華航（2610）、長榮航（2618）航空雙雄。

台股收跌1057點史上第8慘 台積電萬張絕殺單跌百元至最低2390

台股今（24日）開低走低，加權指數終場大跌1057.05點，史上第8大跌點，終場以46043.6點作收，跌幅2.24％，成交量1兆4536.18億元。

AI記憶體王者赴美！SK海力士ADR最快下月交易 韓媒估吸金8060億

AI記憶體大廠SK海力士赴美掛牌傳出新進展。韓媒報導指出，SK海力士預計向韓國金融監管機構提交美國存託憑證（ADR）發行申報文件，若審查順利完成，最快下月可望在美國市場開始交易。

台股殺千點靠ETF賺2倍抄底 「0050正2」爆64萬張史上次高量

台股今（24）日在外資瘋狂摜壓下重挫1057.05點，不過投資人愈跌愈買，積極湧向元大台灣50正2（00631L，俗稱0050正2），導致單日成交量超過64萬張為上市成交量最大ETF，而這個成交量也是0050正2掛牌以來次高，僅次於6月8日的72萬張。

快訊／台股重挫千點！外資狠砍1774億元 刷史上第一大

台股今（24日）收盤大跌1057點，外資狠砍1774億元，創史上最大賣超金額，市場傳台積電（2330）尾盤爆出逾1.3萬張大量，主要賣單應來自外資。

快訊／國泰高層郭明鑑和蔡鎮宇爆口角 公司4聲明

國泰世華銀董事長郭明鑑因兼任世芯-KY（3661）獨董，並未利害關係人迴避一事，導致國泰投信八檔基金淨值重新估算，引發金管會注意，儘管郭於6月22日請辭國泰投信董事，但昨（23）日傳出國泰金董事蔡鎮宇與郭之間爆發肢體衝突。

台塑4寶穩盤！台化秒填息攻漲停 南亞今起列處置逆勢翻紅

台塑四寶陸續除息，美伊進入和談，荷姆茲海峽可望重新開放，國際油價回跌，緩和塑化股油價高漲的成本壓力，今（24）日除息台化（1326）開平走低，就一路急拉到57.7元漲停價位，順利填息，而台塑化（6506）勁揚逾5%，來到54.9元，也完成填息，即將在6月30日除息台塑（1301）上漲逾4%，以及今日起遭處置南亞（1303）則是由黑翻紅。

台積電美廠牽對手長約 日月光：我不會缺席

全球半導體封測龍頭日月光（3711）今（24）日股東會後，執行長吳田玉接受媒體訪問時表示，旗下矽品美國亞利桑那州投資案仍持續規劃，將依客戶需求與整體效益推進。他也回應台積電日前宣布與Amkor簽署長期合作協議，表示「樂觀其成」，但日月光不會不參與，但真正重要的仍是全球競爭力，而非單一市場布局。

封測龍頭日月光砸85億美元嫌不夠 撂話「資本支出不排除再上修」

全球半導體封測龍頭日月光（3711）今（24）日在高雄舉行股東會，會後執行長吳田玉接受媒體訪問表示，AI帶動的資料中心需求仍相當強勁，且屬於長期發展趨勢，而非短期熱潮，也推升台灣整體半導體供應鏈持續擴大投資。他透露，日月光今年資本支出已由原先約53億美元提高至85億美元，未來仍有再上修空間，集團今年更同步推動約15座新建廠計畫，提前布局2029、2030年需求。

快訊／台股46K破了！盤中狂瀉1200點 韓股超漲也翻黑

亞股急速變臉，韓股從超漲轉翻黑，台股也上演大怒神。台股本周才衝破47K、48K兩道整數關卡帶出一片欣欣向榮行情，今（24）日在美日韓股市下挫下連動跟跌，開盤近2個小時狂瀉1249.32點至45851.33點，失守4萬6千點整數大關，成交量亦同步超過8600億元，震盪行情讓投資人心驚。