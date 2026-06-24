乖乖推出HomeRun應援季企劃　首波攜手味全龍打造聯名玉米棒

▲乖乖推出HomeRun應援季企劃。（圖／乖乖提供）

記者高兆麟／台北報導

國民零食品牌乖乖宣布推出全新「HomeRun應援季」企劃，希望透過一系列棒球主題商品與活動，陪伴球迷一起走進球場、享受熱血賽事。首波率先推出乖乖「奔龍而上」玉米棒，以味全龍年度口號「Run & Roar．奔龍而上」為設計主軸，將球迷熟悉的玉米棒趣味化身為「加油棒」，讓龍迷在享受比賽的同時，也能一邊吃、一邊替味全龍加油。



乖乖表示，此次推出的乖乖「奔龍而上」玉米棒，延續消費者熟悉且喜愛的玉米濃湯風味。值得一提的是，本次聯名包裝以味全龍年度主題 「Run & Roar．奔龍而上」 為核心，融合球隊代表性的紅色視覺，特別導入味全龍人氣應援角色芮美，以其活潑、熱情的形象呼應「奔龍而上」，打造充滿熱血氛圍的設計。包裝更巧妙結合「我的加油棒！」趣味概念，將細長的玉米棒化身球場上的應援加油棒，讓球迷拿起玉米棒時，就像舉起專屬的加油棒，一邊享用零食、一邊為球隊熱情吶喊，創造更具互動感的觀賽體驗。

除了陪伴球迷迎接下半季熱血賽事外，乖乖「奔龍而上」玉米棒持續透過球迷應援話題延伸曝光，成為球場應援情境中的話題零食選擇之一。賽事融合音樂與棒球元素，營造復古應援氛圍。球迷可帶著乖乖「奔龍而上」玉米棒進場，以加油棒概念共同參與應援，在音樂與棒球交織的賽事體驗中感受熱血時刻。

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此次推出的「奔龍而上」玉米棒，也正式揭開乖乖「HomeRun 應援季」序幕。未來將陸續推出多款棒球主題聯名商品與應援企劃，結合零食、美食與球場文化，陪伴球迷享受每一場精彩賽事。乖乖也邀請所有球迷帶著專屬的「玉米加油棒」一起進場，為喜愛的球隊熱血應援，享受棒球與美味交織的歡樂時刻。