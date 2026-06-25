SK海力士14年前押寶HBM曾被看衰　如今靠AI翻身超車三星

▲SK海力士。（圖／路透社）

記者高兆麟／台北報導

南韓記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）近期市值一度超越三星電子，成為南韓最具價值上市公司。路透社報導指出，這並非一夕之間的成功，而是SK海力士歷經14年布局高頻寬記憶體（HBM）技術、數度面臨質疑甚至差點喊停後，最終搭上AI浪潮所收穫的成果。

報導指出，2012年SK集團收購當時的海力士半導體時，外界普遍不看好這筆交易。當時三星在DRAM市場遙遙領先，市值更是SK海力士的10倍以上。為了尋找差異化競爭優勢，SK海力士選擇投入當時仍屬小眾市場的HBM技術。

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SK海力士2014年與AMD合作推出全球首款HBM產品，但第二代產品開發過程並不順利，一度被三星超車。根據路透訪問多位前主管內容，當時公司內部甚至曾討論是否終止HBM開發計畫。

不過最終管理層決定加碼投資，重整技術路線並擴充產能，看好未來來自輝達（NVIDIA）的潛在需求。SK海力士前HBM研發主管Shim Dae-yong透露，公司當時投入約8800億韓元建置封裝產線，但2019年因輝達及加密貨幣市場需求下滑，產能利用率偏低，一度被認為是失敗投資。

轉折點出現在2022年。隨著OpenAI推出ChatGPT掀起生成式AI熱潮，HBM成為AI加速器不可或缺的關鍵元件，市場需求快速暴增。作為輝達主要HBM供應商，SK海力士也因此站上AI供應鏈核心位置。

「沒有人預料HBM市場會出現如此爆炸性的成長，但我們在性能與產能方面已經做好準備。」Shim表示。

受惠AI需求推升，SK海力士2024年繳出歷史最佳獲利成績，並在2025年一度超越三星成為全球最大DRAM供應商。首爾大學商學院教授Shin Jae-yong指出，在需要龐大資本支出的記憶體產業中，後進者超越龍頭幾乎是不可能的任務，而HBM正是SK海力士翻轉局勢的關鍵。

目前SK海力士已成為輝達AI晶片HBM主要供應商，並積極推進HBM4及HBM4E產品開發。路透日前也報導，SK海力士最快將於8月赴美掛牌，以進一步擴大國際投資人基礎。

今年以來，SK海力士股價已大漲超過340%，成為全球AI浪潮下最受矚目的半導體企業之一。