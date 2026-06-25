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歐盟7月終結小額包裹免稅　攬貨業估對台灣影響很小

▲航空貨運美西線運價較春節前跌逾三成。（圖／取自遠雄港官網）

▲歐盟7月終結小額包裹免稅估對台灣市場影響很小。（圖／取自遠雄港官網）

記者張佩芬／綜合報導

今年7月1日起，歐盟將正式取消針對150歐元以下小額進口包裹的關稅豁免政策，改為每件徵收3歐元的臨時固定關稅，這項過渡性關稅政策將適用至2028年7月1日，為歐盟海關系統的全面改革爭取緩衝時間。對此國內海空運承攬業者指出，這項措施估計對海空運市場影響不大，對台灣市場影響更小，因為台灣已經沒有多少海空運電商貨了。

據統計，2024年約有46億件150歐元以下的小額包裹進入歐盟市場，2025年激增至約58億件，年增約26%。歐盟稍早披露的數據指出，這類海量小包裹中約91%來自中國，凸顯了中國跨境電商在歐洲市場的龐大量體。

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美國去年8月29日已全面終止價值800美元以下小額包裹的關稅豁免，800美元約新台幣25,360元，180歐元約新台幣5390元，也就是美國原本訂的免稅額是歐盟的4.7倍，因此歐盟取消免稅額，對市場影響程度遠低於美國。

不過台灣攬貨業在大陸市場營運規模多數是大於台灣，大型攬貨業分析，歐盟新規真正影響的是跨境電商、快時尚、消費電子配件、手機周邊、家居用品等低價值商品。

就攬貨業在台灣、深圳、馬來西亞與歐洲的布局來看，現在正是一個切入歐洲海外倉 + DDP (完稅交貨) + 電商頭程市場的機會，因為大量中國賣家未來會從「直郵模式」轉向「海外倉模式」，這將帶動歐洲端倉儲、卡車配送與清關服務需求大幅增加。

歐盟為了防杜漏洞，如果同一個包裹內是不同商品，就要按商品件數徵稅，因此包裹內有兩件不同商品，就要收6歐元稅金，不是按包裹數計收，讓跨境電商無法透過打包方式壓低稅額。

另歐盟隨著臨時3歐元關稅的適用，產品標識碼(PID)將作為自願申報項目上線。 這為跨境電商企業和物流服務商提供了一個適應新規的緩衝期，但自今年11月1日起，PID申報將轉為強制性要求。通過PID，歐盟海關能夠更精準地識別商品屬性、核實申報價值，從而有效打擊低報貨值和虛假申報等違規行為，確保新關稅體系的順利運轉。

與PID強制申報同時推進的，還有一項獨立的歐盟海關處理費。目前，該費用仍處於擬議階段，尚未做出決定。歐盟委員會傳出曾提議對低值電商包裹收取每個包裹2歐元的處理費，用於覆蓋海關在查驗、清關等環節增加的行政成本，估計未來單件跨境直郵包裹的綜合成本將顯著增加。

關鍵字： 歐盟7月終結小額包裹免稅對台灣影響很小

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