台積電漲30元至2420　台股漲741點至46785

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數跌多漲少，台股今（25日）以46339.68點開出，指數大漲296.08點，漲幅0.64％。指數隨後漲勢擴大，上漲741.85點至46785.45點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到2410元，漲幅0.84％，隨後進一步上漲30元至2420元；鴻海（2317）上漲4.5元至260.5元；聯發科（2454）上漲115元至4400元；廣達（2382）上漲3元來到375元；長榮（2603）上漲0.5元至187元。
美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場上漲182.06點或0.35％，收在51848.9點；標準普爾500指數下跌7.24點或0.1％，收7358.22點；那斯達克指數下跌110.4點或0.43％，收在25476.64點；費城半導體指數下跌24.31點或0.18％，收13458.2點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|51848.9
|▲182.06
|▲0.35%
|S&P500
|7358.22
|▼7.24
|▼0.1%
|NASDAQ
|25476.64
|▼110.4
|▼0.43%
|費城半導體指數
|13458.2
|▼24.31
|▼0.18%
資料來源：證交所
讀者迴響