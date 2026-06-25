台積電漲30元至2420　台股漲741點至46785

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數跌多漲少，台股今（25日）以46339.68點開出，指數大漲296.08點，漲幅0.64％。指數隨後漲勢擴大，上漲741.85點至46785.45點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到2410元，漲幅0.84％，隨後進一步上漲30元至2420元；鴻海（2317）上漲4.5元至260.5元；聯發科（2454）上漲115元至4400元；廣達（2382）上漲3元來到375元；長榮（2603）上漲0.5元至187元。

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美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場上漲182.06點或0.35％，收在51848.9點；標準普爾500指數下跌7.24點或0.1％，收7358.22點；那斯達克指數下跌110.4點或0.43％，收在25476.64點；費城半導體指數下跌24.31點或0.18％，收13458.2點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 51848.9 ▲182.06 ▲0.35% S&P500 7358.22 ▼7.24 ▼0.1% NASDAQ 25476.64 ▼110.4 ▼0.43% 費城半導體指數 13458.2 ▼24.31 ▼0.18%

資料來源：證交所