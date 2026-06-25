1股比一片雞排便宜！　「純炸雞股」香繼光明以84元登錄興櫃

▲繼光香香雞母公司香繼光26日登興櫃。（圖／香繼光提供）

記者高兆麟／台北報導

擁有知名炸雞品牌繼光香香雞等品牌的香繼光（7418）將於6月26日以每股參考價84元登錄興櫃，由於一片雞排價格約95元，市場打趣「1股比1片雞排低」。香繼光旗下自有品牌包括「繼光香香雞」、「美毕臺菜小館」，並代理日本餐飲品牌「金子半之助」、「日本橋海鮮丼 辻半」及「名代 宇奈とと」，產品線涵蓋台式炸雞、台式料理、天丼、海鮮丼及鰻魚丼等品類。

香繼光截至2026年6月，自有品牌「繼光香香雞」及「美毕臺菜小館」全球總店數共約400家，以直營、加盟及代理三種模式並進，拓展國際版圖；核心據點以大陸312家、台灣84家為主，並延伸至香港3家、菲律賓4家、印尼4家、加拿大3家、美國2家及澳洲墨爾本1家。代理品牌方面，目前在台共8家，包括「金子半之助」7家、「日本橋海鮮丼 辻半」1家，進駐微風信義、新光三越、三井OUTLET及LaLaport等商場據點，形成「自有品牌規模化、代理品牌精緻化」的多品牌經營模式。

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營收結構上，香繼光2025年合併營收16.94億元，其中餐飲收入10.82億元，占比63.87%，為主要營收來源；商品銷貨、加盟店食材供應、加盟金、權利金及營運管理費…等收入6.12億元，占比36.13%，顯示公司除終端餐飲消費收入外，亦具備加盟供應鏈與品牌授權收入基礎。

香繼光2023年至2025年營收分別為16.48億元、15.62億元及16.94億元，稅後淨利分別為1.34億元、1.33億元及1.31億元，EPS分別為5.51元、5.76元及4.98元；2026年1~5月自結營收7.17億元、稅後淨利5,241萬元、EPS 1.92元。

香繼光董事長黃宏偉表示，香繼光的競爭優勢在於完整供應鏈、食安控管與數位化經營。公司建置中央工廠、導入ISO22000與HACCP食品安全管理系統，並透過ERP、POS、多元支付、自助點餐、會員系統與數位學習平台，降低營運風險並提升展店複製效率；2025年總來客數突破1,550萬人次，會員總數逾150萬人、社群粉絲超過105萬人，核心客群涵蓋外帶即食、百貨商場、家庭聚餐、加盟商與海外代理市場。

經濟部統計處指出，2026年4月台灣餐飲業營業額達852億元、年增4.5%，累計前4月達3,695億元、年增3.9%，餐館及飲料店受惠假期、展店與聯名促銷帶動來客數。國際市場方面，全球餐飲服務市場規模預估將由2025年的3.98兆美元成長至2032年的6.45兆美元，年複合成長率約7.13%，亞太餐飲服務市場亦預估由2025年的1.63兆美元擴大至2034年的3.31兆美元，CAGR達8.18%，有利具標準化、跨市場展店能力的連鎖餐飲品牌擴大版圖。

黃宏偉進一步指出，香繼光將持續深耕台灣市場，強化百貨、街邊與外帶據點布局，同時以大陸與海外華人市場為成長腹地，推進自有品牌規模化與代理品牌賦能。法人表示，隨著多品牌矩陣、食安供應鏈與數位化營運效益發酵，該公司有望在餐飲業展店競賽中建立差異化定位，進一步提升品牌價值與市場能見度。