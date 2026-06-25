聯發科AI晶片大爆發！內外資齊按讚　目標價飆上6500元

▲聯發科。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

IC設計大廠聯發科（2454）發展AI ASCI業績看俏，內外資報告看好聲不斷，本土金控旗下投顧今（25）日出具最新報告上調目標價，由3500元一口氣拉到5400元，不過在最新一波上調熱潮中，歐系外資已將目標價由5,500元上調至6,500元，為全市場最高。

另外，美系外資報告也認為，聯發科目標價值得上調，由5088元拉至5588元，重申加碼。

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本土投顧指出，聯發科受惠AI ASIC業務快速成長與產品組合轉型，營運結構正由傳統消費性電子逐步轉向AI驅動，預估2028年AI ASIC營收占比將突破5成，成為主要成長動能，維持「買進」評等，並將目標價由3500元上調至5400元。

本土投顧表示，聯發科2026年第二季財測預期可順利達標，第三季在新一代旗艦手機晶片開始出貨、製程由N3升級至N2，加上網通需求穩健帶動下，營收可望回升至1474億元，季增2%、年增3.8%，單季每股純益（EPS）預估11.57元。

展望AI業務發展，報告指出，聯發科AI ASIC產品將於2027年進入放量階段，並受惠先進封裝產能瓶頸改善，預估2027年AI ASIC營收規模將達125億美元，占整體營收約35%；2028年進一步擴大至50%，AI相關營收將超越消費性應用。

此外，聯發科與輝達（NVIDIA）合作RTX Spark（CPU＋GPU）AI PC架構方案，並結合微軟生態系發展，有望帶動AI PC出貨需求，預估2027年至2028年間可額外貢獻約6%營收，既有GB10產品需求亦持續穩健。

隨AI ASIC業務成為長期成長引擎，聯發科產品組合將逐步降低對手機等消費性市場依賴，並直接與博通（Broadcom）在AI ASIC市場競爭，為台灣IC設計公司中少數實際切入AI ASIC主晶片設計者。

在獲利預估方面，本土投顧將聯發科2027年及2028年每股純益分別上修至139.79元與243.29元，並指出以2028年獲利推算，目前評價約18倍本益比，具上調空間。

整體而言，本土投顧認為聯發科AI轉型趨勢明確，營運結構持續優化，維持「買進」評等，並調升目標價至5400元。