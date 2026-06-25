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勞工注意！3職業工會欠繳保費　勞保局暫停給付：勿再繳費

勞工保險局公布3職業工會積欠勞工保險及勞工職業災害保險保險費。（示意圖／方萬民攝）

▲勞保局公布3職業工會欠繳保費。。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

勞保局近期公布最新職業工會黑名單！截至2026年6月22日為止，全台有3家3家職業工會積欠勞工保險及勞工職業災害保險保險費，且已逾繳費寬限期，對此，勞保局將依法移送行政執行，並對所屬被保險人暫行拒絕給付，提醒會員注意切勿向該等工會預繳保險費。

勞保局提醒，依據《勞工保險條例施行細則》第40條、《勞工職業災害保險及保護法施行細則》第36條規定，職業工會欠繳保險費累計月份達2個月者，不得繼續預收保險費。依上開規定，大台南宗教服務職業工會、臺北市健身教練職業工會及基隆市雕刻業職業工會3家職業工會已不得繼續預收保險費。

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勞保局說明，各職業工會每月向會員收取之保險費，如未依《勞工保險條例》、《勞工職業災害保險及保護法》規定期限彙繳至勞保局，其所屬會員被保險人申請各項給付將遭暫行拒絕給付，影響權益至鉅。

此外，為保障勞工權益，被保險人如能提供已向工會繳納保險費的相關證明（如：繳費收據、匯款單），足資證明其個人應繳之保險費及滯納金已繳納於工會，勞保局即會發給給付；至於無法提供繳費收據或匯款單等證明者，則協調其繳清個人應負擔部分之保險費後發給，以確保被保險人請領各項保險給付之權益。

勞保局進一步補充，職業工會會員除須關心所屬工會財務運作、積極參與工會活動及會員大會外，應於繳納保險費時，請工會開具正式繳費收據並妥善留存，以備日後保障權益之用。工會理、監事亦應加強管理監督工會業務，並提供工會會員有關工會財務管理是否正常運作之相關資訊，共同維護工會及會員權益。

勞保局強調工會人員若涉違法情事即移送檢調單位偵辦，侵占保險費行為已犯刑法業務侵占罪，經法院判決將處有期徒刑，並沒收全數犯罪所得，請工會人員切勿以身試法。

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關鍵字： 職業工會周刊王

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