遭蔡鎮宇毆打！郭明鑑兼4家公司董事「2家在香港」　金融圈：少見

▲郭明鑑在外兼任4家公司董事職務，在國內銀行董事長中相當少見。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

國泰世華銀行董事長郭明鑑近日因兼任上市公司董事備受討論。除了外界熟知的榮成紙業、世芯-KY外，金融圈人士透露，他目前也擔任香港上市公司遠東宏信及順誠控股董事，在外兼任4家公司董事職務，在國內銀行董事長中相當少見。

銀行董事長兼4家公司董事有多罕見？

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其中，根據香港交易所公告，郭明鑑擔任遠東宏信非執行董事，也是薪酬與提名委員會成員，另外自2024年10月起，他擔任順誠控股獨立非執行董事。至於在台灣，郭明鑑除了是世芯-KY獨立董事，也代表法人出任榮成紙業董事。

根據《聯合新聞網》報導，金融圈人士表示，公股銀行董事長原則上不能兼任企業董事，民營銀行董事長同時兼任4家公司董事、其中還有2家獨立董事的情況，也十分少見，因此郭明鑑有了「在外董事兼職最多的銀行董事長」封號。

不過，也有業界人士認為，郭明鑑過去深耕投資銀行多年，資歷深、人脈廣，因此受邀擔任企業董事其實令人不意外，只是出任銀行董事長後仍保留多項董事職務，讓不少同業感到訝異。

世芯風波後還會再有人事異動？

對此，金管會24日表示，郭明鑑已向國泰世華銀行申報兼任董事職務，因此銀行授信業務並沒有利害關係人的問題。

事實上，郭明鑑近來因兼任世芯-KY獨立董事，引發國泰投信旗下8檔基金必須處分持股，市場估計，全委及共同基金須補償投資人超過6億元。外界好奇郭明鑑是否會為這筆損失負起賠償責任。

此外，昨天（24日）傳出國泰金控董事長蔡宏圖胞弟蔡鎮宇前往國泰世華銀行辦公室，與郭明鑑發生肢體衝突。郭明鑑日前已辭去國泰投信董事職務，之後是否還會有其他人事變動，也備受金融圈關注。



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