國泰世華「鐵拳教育」一次看懂　蔡鎮宇柔道黑帶打郭明鑑

▲國泰世華銀行董事長郭明鑑遭毆打，震驚金融圈。（圖／記者林世文攝）

記者柯沛辰／綜合報導

金融圈也上演「鐵拳教育」？國泰世華銀行創辦人蔡鎮宇23日前往北市信義區國泰金控大樓，憑藉柔道黑帶身手，在辦公室毆打董事長郭明鑑，讓國泰投信4.54億元全委帳戶損失、8檔基金重算淨值風波，再度浮上檯面。本文整理爭議懶人包，一次看懂。

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▲國泰世華「鐵拳教育」時間軸。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

國泰「鐵拳教育」爭議時間軸

2025年5月29日｜郭明鑑出任世芯-KY獨董

當時郭明鑑同時擔任國泰世華銀行董事長及國泰投信董事，但去年5月29日又出任世芯-KY獨立董事。

依規定，投信公司董事若同時擔任其他公司的董事，該公司即屬投信的利害關係人，投信旗下基金不得買賣該公司股票；全權委託帳戶則須遵守委託契約所訂的利害關係人交易限制。

2025年6月起｜國泰投信仍交易世芯-KY

郭明鑑出任世芯-KY獨董後，國泰投信未及時將世芯-KY納入利害關係人管制名單，旗下部分基金及代操的全權委託帳戶仍持有、交易世芯-KY股票。

2026年1月20日｜世芯-KY持股全數出清

國泰投信發現問題後，將相關帳戶持有的世芯-KY股票全數出清。

1月23日、3月17日｜兩度通報金管會

國泰投信分別於1月23日、3月17日向金管會通報重大偶發事件及後續處理情形。金管會指出，此案涉及利害關係人管理及內控內稽疏失。

5月27日｜郭明鑑出任榮成董事

郭明鑑5月27日再出任工紙大廠榮成董事。由於他當時仍是國泰投信董事，榮成同樣涉及利害關係人認定，金管會要求國泰投信全面清查旗下基金及全委帳戶是否曾交易榮成股票。

6月15日｜8檔基金重算淨值

國泰投信公告，旗下8檔主動式基金曾在限制期間持有或交易世芯-KY，因此必須重新計算特定期間的基金淨值，並處理受影響投資人的補償問題。

6月18日｜4.54億元損失曝光

金管會證實，國泰投信代操的全權委託帳戶因出清世芯-KY持股，損失約4.54億元。至於8檔主動式基金，則另行重新核算淨值及計算補償。

6月22日｜郭明鑑辭任國泰投信董事

國泰金代國泰投信公告，郭明鑑辭去國泰投信董事職務，但仍續任國泰世華銀行董事長。國泰投信表示，將寄發通知給受影響的銷售機構及基金受益人，儘速辦理補償。

6月23日｜蔡鎮宇登門爆發衝突

國泰投信是蔡家的事業，外傳蔡鎮宇不滿郭明鑑兼職導致財務及商譽損失，23日前往國泰金控大樓「興師問罪」，結果雙方一言不合爆發肢體衝突，驚動警方到場。

6月24日｜國泰世華發4點聲明

國泰世華24日發布聲明，證實蔡鎮宇毆打郭明鑑，指事件應是蔡鎮宇對郭明鑑兼職情形有所誤會，若對公司營運有不同意見，應循理性溝通及合法程序處理，不宜以肢體衝突表達訴求。

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郭明鑑一度身兼7職

一、國泰世華銀行董事長

二、國泰金控董事

三、國泰投信董事（6月22日辭任）

四、世芯-KY獨立董事

五、榮成董事

六、遠東宏信非執行董事（香港上市公司）

七、順誠控股獨立非執行董事（香港上市公司）

郭明鑑原先除了在國泰體系擔任3項董事職務，也在外兼任4家公司董事，其中包括世芯-KY及順誠控股2席獨立董事，情況在銀行圈相當罕見，因此有「在外董事兼職最多的銀行董事長」之稱。

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4.54億元是全委帳戶損失

這起風波中的4.54億元，是國泰投信代操的全權委託帳戶出清世芯-KY持股後，所產生的損失。

全權委託是由政府基金或其他機構將資金交由投信代操，相關契約通常對利害關係人交易設有明確限制。國泰投信因未及時管制世芯-KY，違反全委契約，出清持股後損失約4.54億元。

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8檔基金另行重算淨值

除了全委帳戶，國泰投信旗下8檔主動式基金也曾持有或交易世芯-KY，因此必須重新計算特定期間的基金淨值，並比對投資人在不同日期的申購、贖回及持有情形，再計算應補償的金額。

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▲蔡鎮宇、郭明鑑小檔案。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

蔡鎮宇、郭明鑑小檔案

蔡鎮宇是霖園集團創辦人蔡萬霖三子，也是國泰金控董事長蔡宏圖的胞弟，過去曾擔任國泰金控副董事長，後來退出國泰集團經營體系，轉而發展個人投資事業。

儘管蔡鎮宇早已不再擔任國泰金經營職務，但因其家族背景及過往職位，這次親自前往國泰世華辦公場所質問毆打郭明鑑，仍在金融圈投下震撼彈。值得一提的是，根據《信傳媒》報導，蔡鎮宇是柔道黑帶。

郭明鑑則是現任國泰世華銀行董事長、國泰金控董事，曾任摩根大通銀行台灣區及香港區總裁、黑石集團大中華區副主席及花旗銀行台灣副總經理。