黃仁勳點名3台廠！　台積電、鴻海、緯創赴美卡位AI

▲輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在年度股東會上大談AI基礎建設與美國再工業化，並點名台積電（2330）、鴻海（2317）、緯創（3231）等3家台灣供應鏈大廠，表示這些合作夥伴正赴美招募員工、興建工廠，支撐輝達業務與整體AI生態系發展。

根據輝達股東會釋出資訊，黃仁勳指出，AI是美國「一個世代才會出現一次」的再工業化機會，將帶動晶片與系統製造、先進製造工作機會回流，並推動老舊電網升級與永續能源投資。他強調，AI帶來的獲利與規模，讓輝達能持續投資關鍵供應鏈夥伴。

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他在股東會中點名英特爾、美光、台積電、緯創、鴻海、Amkor、Marvell、Corning、Coherent、Lumentum等企業，並表示這些夥伴都正在美國「hiring and building factories」，也就是招募員工並興建工廠，以支持輝達業務及更廣泛的AI生態系。

黃仁勳表示，這套深植美國的生態系將強化供應鏈韌性，並為股東創造長期價值。他也提到，輝達正與能源業者合作，包括Caterpillar、GE Vernova、Vertiv，以及核能與再生能源夥伴，共同提升美國發電與電網能力。

黃仁勳強調，AI已不只是模型，而是一個全新產業。他將AI產業比喻為五層架構，涵蓋能源、晶片與系統、基礎設施、模型及應用。傳統資料中心主要儲存與提供檔案，但新一代資料中心將成為「AI Factory」，負責生產Token，進一步轉化為程式碼、答案、設計、行動與服務。

他指出，實用AI已經到來，而且能創造獲利；當AI能完成真正有價值的工作，企業對運算能力的需求也會持續升溫。黃仁勳說，客戶買的已不只是電腦，而是在打造能創造營收的AI工廠。

在產品布局方面，黃仁勳透露，Vera Rubin平台已全面進入量產，專為AI代理需求打造。他表示，未來全球將出現數十億個AI代理，這些代理需要超高速反應能力，也將帶動新一波CPU與GPU運算需求。

黃仁勳也重申，輝達將持續擴大研發、投資生態系，並回饋股東。公司計畫今年、明年及往後，將50%以上自由現金流返還股東。