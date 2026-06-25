國際醫療暨健康照護展登場　智慧照護延伸至生活場域

▲黃志芳指出，今年白沙屯媽祖進香團提供電子護身符，讓移動人群有了移動急診室。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

外貿協會主辦的「台灣國際醫療暨健康照護展(Medical Taiwan)」今(25)日起至27日於台北世貿一館登場，今年共有來自13個國家及地區業者參展，包括台灣、美國、日本、法國、加拿大、韓國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、巴基斯坦、以色列、中國及香港，共同展示智慧醫療、數位健康及創新醫材最新成果。

外貿協會董事長在開幕典禮致詞時指出，今年台沙屯馬祖進香回動，有提供電子護身符，讓移動的人群有了移動急診室，使進香民眾多了科技加持。台積電董事長魏哲家指出，現在已了AI醫療，長照機器人剛開始，成為未來十年科技發展進行，智慧醫療不是科幻電影，以機進入全方位照顧時代。

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貿協指出，面對全球高齡化趨勢與醫療需求快速成長，Medical Taiwan展現台灣醫材產業製造實力與創新能量的優勢，凸顯台灣作為全球醫療供應鏈重要夥伴及國際合作樞紐的關鍵地位。

由經濟部智慧財產局設立的「台灣專利超級站」連續第二年參展，精選多項專利成果，涵蓋輔具、保健產品、藥劑、光照設備和手術系統等領域。首次參展企業包括緯創資通、台灣菸酒與阿爾傑科技，另有國家原子能科技研究院、高雄榮總、高雄科技大學及慈濟大學等單位共同展出。展期間舉辦「專利引航．智慧醫療再進化－產業創新應用案例分享」活動，並辦理「喝咖啡．談專利」免費專利諮詢活動，協助創新技術加速商品化，促進專利成果與產業需求有效對接。

展覽首日下午登場的「RX FOR FUTURE 療解未來」國際場論壇，與台灣在宅醫療學會共同舉辦，邀請美國Hospital at Home模式創始人Bruce Leff等國際專家，分享急症照護延伸至居家場域的實務經驗與發展趨勢。同日舉辦的M-novator Demo Day，則集結來自5國、11家新創團隊，展示癌症快篩、AI姿態矯正等創新技術，並與國際買主及投資人進行交流媒合，展現臺灣新創醫療生態系的創新動能。

本屆展覽最大亮點之一，在於呈現「醫療場域延伸」的新趨勢，透過「科技輔具及智慧醫材主題館」、「創新醫材主題館」和「數位健康永續未來館」等重點展區，攜手包括高醫大、中山大學、成功大學、長庚大學、三軍總醫院、高雄長庚、工研院、國科會與臺中榮總及其各分院等產研學醫單位，共同展示智慧照護與在宅醫療的創新應用成果。從醫院、診所到家庭與社區，展現科技如何讓健康照護服務突破傳統場域限制，走入日常生活。

今年展覽亦與「台北國際食品展(Food Taipei)」同檔期展出，串聯智慧醫材、健康管理、精準營養及健康飲食等產業鏈，打造更完整的健康照護生態系，提供高齡化社會所需的智慧照護、預防保健及數位轉型解決方案。

隨著全球醫療產業加速朝向智慧化，Medical Taiwan持續發揮國際商貿與交流平台功能，匯聚醫療科技、創新研發與健康照護解決方案，展現台灣在智慧醫療領域的國際競爭力。透過跨國合作，進一步拓展全球健康照護市場商機，共同迎向健康照護新時代。

更多展覽資訊可至Medical Taiwan官網查詢(https://www.medicaltaiwan.com.tw/)。