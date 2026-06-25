黃仁勳：AI開始賺錢了　親揭「投報率有答案」





▲輝達創辦人暨執行長黃仁勳資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳25日在年度股東會表示，AI已正式跨過商業化臨界點，不僅能真正創造價值，更開始替企業帶來收益。他直言，「AI投資報酬率（ROI）的問題，現在已經有答案了。」而輝達自身業績也成為最直接佐證，2026會計年度營收達2160億美元，年增65%，資料中心營收更達1940億美元，年增68%。

黃仁勳指出，輝達2026會計年度營業利益達1300億美元，年增60%；稀釋後每股盈餘4.90美元，年增67%；全年營運現金流達1030億美元，並已向股東返還410億美元。他強調，AI基礎建設已不再只是實驗，而是正式進入大規模商業化部署階段。

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黃仁勳表示，兩年前生成式AI掀起全球熱潮，ChatGPT展現寫作、繪圖、摘要與問答能力；接著推理型AI開始學會思考問題，如今「Agentic AI」時代已正式來臨。AI代理不只會回答問題，還能使用工具、存取記憶、撰寫程式、呼叫其他代理並驗證結果，直到完成任務。

他指出，軟體開發是AI代理第一個大規模企業應用場景，也代表AI開始真正投入工作、創造價值。當AI能完成有用的工作，Token就開始具有價值；當Token能帶來收益，企業對運算能力的需求就會加速成長。

黃仁勳以GitHub為例指出，全球開發者2023年完成約3億件程式碼合併請求，2024年增至4億件、2025年達5億件，而2026年前幾個月，成長速度幾乎再提高近三倍。他表示，全球約3000萬名軟體工程師，每年薪資總額約3兆美元，並支撐約100兆美元經濟活動；在AI代理協助下，同一批開發者如今可創造近9兆美元產出，比過去增加約6兆美元。

黃仁勳認為，程式開發只是開始，未來各行各業都將導入AI代理，企業建置的也不再只是傳統資料中心，而是專門生產智慧的「AI Factory」。他表示，AI工廠生產Token，再轉化為程式碼、答案、設計、行動與服務，因此客戶買的已不只是電腦，而是在打造能持續創造營收的AI工廠。

他並指出，Blackwell已大幅擴大輝達AI基礎設施版圖，模型開發商與超大規模雲端業者累計部署數十萬顆Blackwell GPU；包括Capital One、現代汽車集團、Jane Street、禮來等企業，也都正在擴大輝達基礎設施部署AI。國際市場營收更成長逾3倍、突破300億美元，目前已有近40個國家、代表約50兆美元GDP的經濟體，正在建置由輝達基礎設施驅動的AI工廠。

談到產品布局，黃仁勳表示，專為AI代理打造的新一代Vera Rubin平台已全面進入量產。他指出，未來全球將有數十億個AI代理投入運作，對超低延遲運算的需求將持續增加，也將帶動新一波CPU、GPU及AI基礎建設投資。

黃仁勳最後重申，實用AI已經到來，而且能創造獲利；當AI開始創造價值，市場對運算能力的需求也將持續快速成長，這將是推動下一波全球科技產業發展的核心動能。