超牛兆豐金帶飛！飆漲半根刷26年新高　2公股金控也走揚

▲兆豐金今漲逾半根停板創26年新高。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

大型金控股呈現輪動格局，富邦金（2881）、國泰金（2882）兩大民營金控反映除息行情領頭上攻，今（25）日仍有2%多漲幅，而大型公股金控也跟上腳步，兆豐金（2886）漲幅逾半根停板，上攻到46.95元，創下二十六年多新高價位，第一金（2892）、合庫金（5880）漲幅落在2～3%。

兆豐金去年獲利創新高，全年合併稅後淨利350.38億元，每股稅後盈餘（EPS） 2.36元，每股配發現金股息1.75元，儘管公司尚未公布除息日期，參與除息低接買盤進駐，今日股價以平高盤開出，直拉而上，來到46.95元，漲幅逾半根停板，突破2022年4月45.4元前波高點，創下2000年4月以來新高價位。

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同屬官股金控指標股第一金今年獲利動能升溫，日前本土投顧報告指出，受惠銀行本業獲利成長，預估今年稅後淨利上修至294億元、年增9%，每股稅後盈餘（EPS）上看2.05元，每股1.3元現金股利亦獲得股東會通過，近期現金殖利率仍有4%水準。

第一金股價震盪走高，上攻33.25元，漲幅逾3%，為2008年6月以來新高，合庫金震盪走高到25.1元，漲幅逾2%，彰銀（2801）、台企銀（2834）也有1～2%漲幅。

