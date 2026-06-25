不碰電子股！改抱金融股、成長股　4年達到155％所得替代率

▲台股熱度持續，市場瀰漫「全民瘋股」氛圍。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪菱鞠／台北報導

台股突破四萬點後行情劇烈震盪，市場一度喊出上看五萬點，投資人也在樂觀與謹慎之間尋找方向，有人選擇借貸加碼、追逐AI等熱門題材，也有人擔心股市漲多後風險升高，開始思考「現在還適合進場嗎？」曾任電子業專案經理的投資人「V大」龔恬永，沒有跟隨市場重押科技股，而是以金融股搭配成長股打造現金流，並在不到四年就完成所得替代率155％，讓被動收入比上班時的薪資還高。

科技類股波動大、獲利快，是近年投資人的最愛，曾經營臉書粉專「V大投資生活：我邁向退休的那1735天」，分享投資心得、累積上萬名追蹤者的龔恬永則是指出，萬一遭遇產業逆風，科技股股價便可能腰斬且長年無法翻身，一旦套牢幾乎就是萬劫不復。因此她在計畫提早離開職場、拿回人生主導權時，完全不碰電子股，而是靠金融股和成長股打造穩定現金流。

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▲「V大」龔恬永在書中分享投資方法。（圖／大是文化提供）

龔恬永在新書《我用四年就財富自由》中表示，選擇金融股，是因為它們配息最穩、時間一到就能領現金，只要建置足夠張數，就能替代薪水，支應生活開支。為此她建立了嚴格的選股準則：股本須大於1,000億元、近10年平均合計殖利率大於5％、10年期Beta值小於0.8、連續配發股票股利10年；並且強調要「忘記股價」，專注在「累積張數」，兆豐金（2886）、第一金（2892）、玉山金（2884）都是她的存股標的，積極持續買進。

此外，她也物色不只會配息、還會大方配股的成長股作為衛星持股，一方面加速繁殖股數，另一方面也擴增現金股利的收入。對於衛星持股，龔恬永另有一套篩選標準，包括：近3年平均營收年成長率大於10％、連續配息超過20年、配股至少3次等，她曾以此選出了裕融（9941）及聯華（1229），投報率馬上增加2.6成。

雖然重心在長期持有金融股，龔恬永也沒忘記低檔時賺價差的機會，而她波段操作的資金，就是以手中持股為槓桿向銀行質借，並且嚴格控管維持率，以質借成數不超過30％為原則，降低斷頭風險。