群益009823、009824上市開門紅　卡位美科技股多頭行情

▲美股示意圖。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

美光財報超乎市場預期，也是美國科技股盈餘成長縮影，美股四大指數屢寫新高，帶旺美股ETF表現，群益標普500ETF基金（009823）、群益美國科技巨頭ETF基金（009824）兩檔美股ETF新兵今（25）日上市，呈現上漲格局，009824漲幅逾3%，最高來到10.2元，而009823漲逾2%，最高來到10.18元。

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ETF理財達人表示，美股是全球最重要的股市，更是台灣投資人最為熟悉、跨足海外股市投資時的首選，也是資產配置上不可或缺的一環，加上近年來ETF已成為大眾投資理財的重要工具，美股ETF自然成為投資人參與美股行情的理想管道。從市場趨勢來看，AI投資浪潮正興起，美股也是AI科技發展基地，因此現在滿手台股的投資人更應該入手美股，完美打造投資雙核心。

009823主要追蹤標普500指數，涵蓋近九成的美股總市值；而主題型的009824追蹤的是Solactive美國科技巨頭指數，成分股除了目前的七巨頭外，更是網羅了有可能成為下一個領頭美股科技新趨勢的未來巨頭；009823、009824讓投資人可以一次布局美國經濟主戰場，廣納美股全產業題材，擁有現在與未來的科技巨頭投資契機，同時兼顧「防禦力」與「爆發力」，也讓投資人能同時投資市值型與主題型美股ETF，一次掌握美股雙頭甜的投資契機。

群益投信美股ETF研究團隊表示，本波美股牛市自2022年10月低點以來，累積漲幅已突破100%，顯示市場在企業獲利成長與AI題材帶動下，延續強勁多頭動能；然而，歷史經驗顯示，美股「翻倍上漲」往往不代表多頭行情結束，反而可能處於景氣與資金循環的擴張階段。

回顧1950年以來，美股歷經的8次牛市中，平均約花費4年時間才達到 100% 漲幅；相較之下，本輪牛市僅花約3.5年便完成翻倍上漲，顯示本次漲勢速度與力道皆優於歷史平均；此外，統計歷次牛市平均將近7年，2022年底至今牛市才3年多，展望後市，美股中長期表現值得期待，短線如逢回檔正是加碼好時機。

