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捷迅今年加強AI相關運輸補上包機營收　7月達拉斯倉儲開始運作

▲左起捷迅中國區總經理顧陽明、董事長顧城明、總經理孫鋼銀、亞太區總經理李家榮。（圖／捷迅提供）

▲左起捷迅中國區總經理顧陽明、董事長顧城明、總經理孫鋼銀、亞太區總經理李家榮。（圖／捷迅提供）

記者張佩芬／台北報導

捷迅(2643)今(25)日召開股東會，通過配發現金股利4.5元。公司方面說明，公司今年停止包機業務，透過加強AI相關貨物運輸補上減少的營收，在運價與貨量齊升情況下，5、6月營收已見到明顯提升。公司總經理孫鋼銀表示，目前海、空運艙位需求強勁，航空受惠AI產業擴大出貨需求，估計熱度會延續到第四季。

孫鋼銀指出，海運市場美國線雖然有美國關稅政策的潛在影響，但目前中美關係相對溫和，關稅多已降到最低，而7月份122條款面臨截止，且後續有301條款的討論，進口商早已習慣關稅的波動，估計不會對整體的實質物流需求造成太大衝擊。

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航空貨運部分，AI相關產業目前的出貨量非常強勁，美國四大科技巨頭亞馬遜、Google、Meta、微軟等正積極增加產線、投資新廠房，整體出貨未受到近期記憶體、被動元件漲價及缺貨的影響，在此強勁需求支撐下，空運價格預計7月會有一波調整。從客戶的需求來看，主要客戶7月的出貨量將與6月持平，8月、9月均會進一步擴大出貨。

股東會上有投資人詢問為何公司是零研發成本，捷迅董事長顧城明表示，公司提供的是服務，服務範圍涵蓋如何幫客戶安排最快速最具競爭的運費成本、降低避免貨物損壞的運送方式，這個就是零研發成本。

展望未來，公司表示除穩固既有客戶基礎並持續深化各航線合作關係外，未來亦將加大長程航線之市場開發力道。隨著電子產業與跨境電商客戶需求快速攀升，相關貨源將持續成為下一年度的核心成長動能。

公司將積極布局包含東南亞台商出口歐美、中國至歐美之長程運輸，以及三角貿易等多元航線，並透過物流倉儲服務強化客戶使用黏著度，提升整體服務附加價值。

在倉儲布局方面，捷迅於美國達拉斯購置土地並規劃自建倉庫，將在今年開始運作，未來自有倉儲資源將有助於提升倉儲作業能力與服務彈性，進一步擴大倉儲業務規模並帶動營收成長。

捷迅將持續以品牌形象深化、業務模式差異化及服務項目多元化為發展方向，提供客戶更完整且具競爭力的一站式物流解決方案。在審慎務實的經營策略下，面對多變的外部環境，秉持「客戶所在即服務所在」的精神，持續強化與航空公司、船公司及客戶之合作連結，提升合作黏著度，並朝立足亞洲、服務全球之國際物流品牌目標穩健邁進。

捷迅去年合併營收新台幣83億9千多萬元；稅後淨利為2億2千多萬元；每股稅後盈餘為6.39元。

關鍵字： 捷迅AI相關運輸補上包機營收達拉斯倉儲開始運作

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