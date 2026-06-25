台積電萬張絕殺上漲全沒收　台股收漲211點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（25日）開高走高，無奈台積電（2330）最後一單灌入萬張大量將原本上漲氣勢逼至平盤，加權指數終場僅漲211.66點，以46255.26點作收，漲幅0.46％，成交量1兆3093.94億元。
美股前一交易日跌多漲少，台股上午以大漲296.08點開出，指數開高走高，盤中最高達46785.45點，最低46048.7點，終場收在46255.26點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）盤中一度走高上漲30元至2420元，但最後一單灌進11628張成交，終場只能維持平盤價2390元；鴻海（2317）上漲1.5元至257.5元；聯發科（2454）上漲25元至4310元；廣達（2382）下跌5.5元來到366.5元；長榮（2603）下跌1.5元至185元。
今天漲幅前5名個股為承啟（2425）上漲3.85元，漲幅10％；力山（1515）上漲2.7元，漲幅10％；百容（2483）上漲4.6元，漲幅9.98％；立隆電（2472）上漲36元，漲幅9.97％；矽統（2363）上漲6.9元，漲幅9.97％。
跌幅前5名個股則為宇隆（2233）下跌25.5元，跌幅9.96％；泰福-KY（6541）下跌4.5元，跌幅9.94％；鼎元（2426）下跌8.2元，跌幅8.79％；聯穎（3550）下跌3.05元，跌幅8.47％；統懋（2434）下跌3.6元，跌幅8.08％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|承啟（2425）
|42.35
|▲3.85
|▲10.0％
|力山（1515）
|29.7
|▲2.7
|▲10.0％
|百容（2483）
|50.7
|▲4.6
|▲9.98％
|立隆電（2472）
|397.0
|▲36.0
|▲9.97％
|矽統（2363）
|76.1
|▲6.9
|▲9.97％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|宇隆（2233）
|230.5
|▼25.5
|▼9.96％
|泰福-KY（6541）
|40.75
|▼4.5
|▼9.94％
|鼎元（2426）
|85.1
|▼8.2
|▼8.79％
|聯穎（3550）
|32.95
|▼3.05
|▼8.47％
|統懋（2434）
|40.95
|▼3.6
|▼8.08％
資料來源：證交所
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