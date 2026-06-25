台積電萬張絕殺上漲全沒收　台股收漲211點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（25日）開高走高，無奈台積電（2330）最後一單灌入萬張大量將原本上漲氣勢逼至平盤，加權指數終場僅漲211.66點，以46255.26點作收，漲幅0.46％，成交量1兆3093.94億元。

美股前一交易日跌多漲少，台股上午以大漲296.08點開出，指數開高走高，盤中最高達46785.45點，最低46048.7點，終場收在46255.26點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）盤中一度走高上漲30元至2420元，但最後一單灌進11628張成交，終場只能維持平盤價2390元；鴻海（2317）上漲1.5元至257.5元；聯發科（2454）上漲25元至4310元；廣達（2382）下跌5.5元來到366.5元；長榮（2603）下跌1.5元至185元。

今天漲幅前5名個股為承啟（2425）上漲3.85元，漲幅10％；力山（1515）上漲2.7元，漲幅10％；百容（2483）上漲4.6元，漲幅9.98％；立隆電（2472）上漲36元，漲幅9.97％；矽統（2363）上漲6.9元，漲幅9.97％。

跌幅前5名個股則為宇隆（2233）下跌25.5元，跌幅9.96％；泰福-KY（6541）下跌4.5元，跌幅9.94％；鼎元（2426）下跌8.2元，跌幅8.79％；聯穎（3550）下跌3.05元，跌幅8.47％；統懋（2434）下跌3.6元，跌幅8.08％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 承啟（2425） 42.35 ▲3.85 ▲10.0％ 力山（1515） 29.7 ▲2.7 ▲10.0％ 百容（2483） 50.7 ▲4.6 ▲9.98％ 立隆電（2472） 397.0 ▲36.0 ▲9.97％ 矽統（2363） 76.1 ▲6.9 ▲9.97％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 宇隆（2233） 230.5 ▼25.5 ▼9.96％ 泰福-KY（6541） 40.75 ▼4.5 ▼9.94％ 鼎元（2426） 85.1 ▼8.2 ▼8.79％ 聯穎（3550） 32.95 ▼3.05 ▼8.47％ 統懋（2434） 40.95 ▼3.6 ▼8.08％

資料來源：證交所