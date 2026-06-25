快訊／蔡鎮宇發聲！3重點痛批郭明鑑爭議　抨擊金管會不敢動



▲ 國泰世華銀行。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

國泰金（2883）旗下國泰世華銀董事長郭明鑑與「三太子」蔡鎮宇辦公室爆發口角形成「金融版鐵拳教育」事件，蔡鎮宇今（25）日以金控股東身分打破沉默，發出3大聲明，質疑郭明鑑的適格性。

國泰金控股東的沈重聲明

一、 據聯合報報載，國泰世華銀行董事長郭明鑑另兼任香港遠東宏信和順誠控股公司的董事（此兩家公司資本結構是否有詳盡調查？），連同外界已知的世芯與榮成，郭明鑑在外兼任董事或獨董數量之多，令人咋舌，同時，國泰世華銀行到今年3月底已是總資產逾5.4兆元的大型銀行，客戶數逾1,000萬人，身為銀行董事長，郭明鑑難道不應「專心」經營，替廣大客戶與股東把守金融資產安全嗎？雖然法律不限制民營銀行董事長的兼職數量，但就金融業從業人員，尤其是銀行董事長，郭明鑑的兼職數量已影響其出任銀行董事長的適合性與妥適性，罔顧國泰世華銀客戶與股東權益。

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二、 國泰金控兩位獨董王儷玲與吳當傑，王儷玲曾是金管會代理主委，強調金融科技與監理科技，吳當傑曾任證期局局長與金管會副主委，規劃公司治理藍圖，兩位獨董對銀行董事長大量兼任外職「視而不見」，國泰投信未能有效控管利害關係人名單，獨董是否也有失職的疑慮？

三、 金管會若要檢視國泰金控內稽內控是否有疏失時，是否會因為老長官王儷玲與吳當傑，而輕輕放下？

我身為霖園蔡家一份子，更曾長期經營國泰集團的銀行事業，目前是以國泰金股東的身份，對近來國泰金高層失序的情況，發出痛心的呼籲，希望國泰金能立即修正偏差，讓股東與客戶安心，並確保霖園與國泰金控的金融龍頭招牌繼續熠熠生輝。



金控股東 蔡鎮宇