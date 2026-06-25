台灣首例　集保、櫃買董事長受邀荷蘭交易所敲鑼儀式

▲台灣集中保管結算所、證券櫃檯買賣中心24日拜會全球歷史最悠久的荷蘭阿姆斯特丹「泛歐交易所」，並受邀於大廳敲鑼宣告交易日開始，是台灣機構受邀首例。（圖／集保結算所提供，以下同）

文／中央社

為強化台歐資本市場合作，台灣集中保管結算所、證券櫃檯買賣中心今天拜會全球歷史最悠久的荷蘭阿姆斯特丹「泛歐交易所」，並受邀於大廳敲鑼宣告交易日開始。這是台灣機構首次受邀參與此一象徵證券市場原點的儀式。

此次拜會由櫃買中心董事長簡立忠、集保結算所董事長林丙輝共同率隊，荷蘭阿姆斯特丹泛歐交易所（Euronext Amsterdam）執行長弗雷爾肯（René van Vlerken）親率一級主管接待，駐荷蘭代表處經濟組長吳怡真出席見證此一歷史時刻。

▲證券櫃檯買賣中心董事長簡立忠（右4）、台灣集保結算所董事長林丙輝（左4）拜會駐荷蘭代表田中光（中）針對台荷半導體產業、資本市場等議題交流。

▲阿姆斯特丹泛歐交易所是全世界最古老交易所發源地，歷史可追溯到1602年。

「泛歐交易所」是歐洲最大證券交易所集團，在比、荷、法、義等歐洲多個金融重鎮設有證券交易所，其中位在阿姆斯特丹的是全世界最古老交易所發源地，歷史可追溯到1602年。

阿姆斯特丹泛歐交易所傳統以「敲鑼儀式」（The Gong Ceremony）揭開當24日上午9時開始的交易日。過去敲鑼儀式僅由交易所職員負責，如今由受邀公司、名人或機構敲鑼。

荷蘭泛歐交易所官網今天刊登由集保結算所、櫃買中心敲鑼的照片，歡迎台灣代表團來訪，並強調此次重點是知識分享與加強雙方機構間的合作關係。

▲台灣集保結算所董事長林丙輝（左）拜會荷蘭阿姆斯特丹泛歐交易所執行長弗雷爾肯（右），強化雙方合作交流。

林丙輝向中央社表示，世界第一張股票即由荷蘭東印度公司所發行，集保結算所設立的台灣股票博物館也收藏了一份副本，是博物館最有人氣的展品之一，此次能參與阿姆斯特丹交易所別具意義的開市儀式深感榮幸。

林丙輝表示，集保結算所作為台灣證券市場總後臺，迄今已與多家歐洲機構建立業務關係，便利台灣機構投資人布局歐洲市場；後續將持續強化國際連結，打造更便利的投資環境。

除參加敲鑼儀式，會中雙方也針對台荷市場合作機會深入交流，並同意未來持續在支持中小型企業及強化發行人服務上，擴大合作。

▲證券櫃檯買賣中心董事長簡立忠拜會荷蘭阿姆斯特丹泛歐交易所執行長弗雷爾肯（右），加強雙方合作。

林丙輝、簡立忠23日另率團拜會駐荷蘭代表田中光，針對台灣半導體供應鏈戰略價值，並就如何吸引荷蘭數千億歐元退休基金投資台灣資本市場、量子密碼等進行深度交流。

田中光對代表團到訪表示熱烈歡迎，並高度肯定代表團的財經專業與推動金融外交的努力，代表處將全力協助台灣金融業界拓展歐洲經貿布局。