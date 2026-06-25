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台股活水！貝萊德首檔ETF准募　009826化身「台版VT」一檔抓住40國市場

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

貝萊德投信今（25）日宣布首檔ETF傘型基金「貝萊德iShares安碩世界股債配置ETF傘型證券投資信託基金」日前已獲得主管機關核准募集，這次獲准的兩檔ETF分別為「貝萊德iShares安碩世界股票ETF」（009826）及「貝萊德iShares安碩10年期以上A級美元公司債 ETF」（00991B），尤其009826投資標的橫跨全球已開發與新興市場等近四十個國家，被投資人暱稱為「台版VT」。

「貝萊德iShares安碩世界股債配置ETF傘型證券投資信託基金」此次獲准募集兩檔ETF分別為009826、00991B。投資人可通過009826參與橫跨全球已開發與新興市場等近四十個國家，超過上千檔股票的世界成長動能、並通過00991B鎖定全球逾四百檔高評等的美元公司債收益，提供台灣投資人搭建均衡分散的「核心資產組合」。

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貝萊德iShares是目前全球最大ETF發行商 ，致力於透過多元且專業的ETF產品，協助投資人以透明、低成本且具流動性的方式參與全球各類資產與市場機會。全球每3.5美元ETF中，即有1美元是iShares管理 ，iShares 憑藉近 30 年的產品創新與指數化投資經驗，目前已在全球發行超過 1700 檔 ETF、管理資產規模逾6.2兆美元，並於超過 25個市場交易 ，為全球投資人提供涵蓋股票、債券及多元策略的完整投資解決方案。

關鍵字： 標籤:**ETF貝萊德台版VT全球股債投資新選擇

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