IEAT第21屆第3次會員代表大會　協助業界掌握AI與永續交會趨勢

▲台北市進出口公會理事長黃教漳致詞。（圖／IEAT提供）

圖：台大管理學院陳家麟院長(右4)、外貿協會王熙蒙秘書長(右3)等貴賓合影。

記者張佩芬／台北報導

台北市進出口公會(IEAT)今(25)日舉行「第21屆第3次會員代表大會」，經濟部國際貿易署、台北市政府社會局蒞臨指導及百餘位大會代表及企業齊聚交流，並邀請台灣大學管理學院陳家麟院長發表「當人工智慧遇上永續發展」專題演講，解析AI能源戰、美中晶片攻防、節能運算及ESG政策趨勢，是台灣貿易業界年度的重要盛會。

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大會主席IEAT黃教漳理事長致詞表示，面對國際地緣政治、美國關稅政策、供應鏈重組及油價波動等挑戰，公會持續扮演產業與政府間最堅實的橋樑，協助會員掌握經貿變局。

過去一年，IEAT積極推動國際鏈結、產業溝通與會員服務，姐妹會遍及全球63國、198個單位，並透過5大產業群、30個行業小組反映業界需求；同時迎接數位發展10週年，深化AI應用與人才培育，持續協助6700家會員企業強化競爭力。今年更適逢公會創立80週年，IEAT將以「會員共榮‧開啟百年新紀元」為主軸舉辦系列活動，攜手會員共創永續發展新局。

▲IEAT理事長黃教漳(中)、兩位副理事長許介立(左二)與林宏銘(右二)、秘書長黃文榮與貴賓合影。（圖／記者張佩芬攝）

貿易署黃瀞萱主任秘書致詞時也肯定IEAT長期深耕貿易服務，並在理事長的卓越領導下會務成績斐然。她提到公會是協助台灣企業拓展全球市場的重要夥伴，多年來IEAT持續配合貿易署推動海外展覽、國際鏈結及產業升級等相關計畫，不僅協助企業掌握國際商機，也促進產官學資源整合。她也強調，貿易署將積極透過加碼補助參展、辦理台灣形象展、商機媒合活動等，並攜手IEAT協助業者強化韌性、共同為台灣貿易發展注入新動能。

此外，為協助產業代表掌握AI與永續交會下的全球市場新趨勢，IEAT特別邀請台灣大學管理學院陳家麟院長發表「當人工智慧遇上永續發展」專題演講，解析AI能源戰、美中晶片攻防、節能運算及ESG政策趨勢。

陳家麟指出，台積電、AI雖然很耗電，但是台積電董事長魏哲家與輝達執行長黃仁勳都指出，公司透過AI在生產製程上做到減碳，企業應將AI導入營運與治理，兼顧效率提升與減碳責任，才能在永續轉型浪潮中強化競爭韌性、掌握新商機。

展望下半年，國際經貿局勢仍充滿變數，企業需要的是彈性與應變能力。IEAT持續以接軌國際、政府溝通及協助會員發展三大目標為核心，並以創會80週年為新起點，攜手6700家會員企業共創永續共榮，邁向百年公會新紀元。