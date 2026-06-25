韓星第一人！金俊秀3年前公開推薦台積電　當時買1張爆賺184萬

▲金俊秀3年前曾來台舉辦見面會，當時曾公開表達對台積電的欣賞。（圖／PALMTREE ISLAND提供）

圖文／CTWANT

JYJ成員金俊秀（XIA）昨（24日）時隔10年在台舉辦個人演唱會，除了帶來精彩演出，也因現場有歌迷高舉手牌詢問，「你台積電買了幾張？」意外曝光他投資台灣股票的往事，金俊秀也當場笑著回應「祕密」，雖未正面透露投資狀況，但相關話題迅速成為討論焦點。

金俊秀昨晚特別用中文誠意滿滿地向全場問候：「大家好，我是XIA，看見你們很高興。」引來台下雷鳴般的歡呼。他分享3年前同樣在TICC舉辦過粉絲見面會，粉絲炙熱的眼神與愛意讓他至今難忘；他也感性坦言，真的太久沒到台灣，為了彌補大家，絕對會用盡全力燃燒自己，回報到現場的每一位歌迷。

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▲金俊秀除了秀中文，還頻頻與台下粉絲互動，展現親民的一面。（圖／PALMTREE ISLAND提供）

事實上，金俊秀三年前在台灣舉辦見面會時，曾主動提及台積電（TSMC），表示：「其實我對台灣有做很多功課，我真的很喜歡TSMC，你們不知道嗎？掌握台灣未來的TSMC，能夠來到這樣的地方真的非常開心！」這段發言事後成為粉絲津津樂道的話題。

由於當時台積電股價約為546元，如今已來到2390元，昨晚更有歌迷特地製作相關應援板，金俊秀看到後當場大笑，並表示：「台積電真的是很棒的公司，台積電跟三星集團都發展的不錯。」以當時股價計算，每股價差達1844元，若持有一張股票，獲利約為184萬4000元台幣。不過，究竟買了多少張，金俊秀不願透露，笑喊：「是秘密。」

▲俊秀重返TICC開唱，他面對歌迷追問投資話題，再次大方稱讚台積電是一家優秀企業。（圖／PALMTREE ISLAND提供）

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