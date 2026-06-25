陽明海運首度獲頒AFLAS「最佳永續航商獎」　連續11年獲相關獎項

▲陽明海運首度獲頒AFLAS「最佳永續航商獎」，由陽明公司環明(上海)國際船務代理公司黃聖峰協理代表出席領獎。（圖／陽明提供）
記者張佩芬／台北報導
陽明海運首度獲頒AFLAS「最佳永續航商獎」 「2026亞洲貨運物流暨供應鏈大獎」(Asian Freight, Logistics and Supply Chain Awards，簡稱AFLAS)，今年陽明海運首度獲頒AFLAS「最佳永續航商獎」。該獎項由知名航運媒體Asia Cargo News主辦，為國際物流供應鏈相關業者所關注的指標獎項之一，陽明今年已經是連續11年榮獲AFLAS相關獎項。
陽明過去曾經獲得亞洲區間最佳航商、太平洋航線最佳航商等獎，今年首度拿到最佳永續航商獎，頒獎由陽明集團子公司環明(上海)國際船務代理公司黃聖峰協理代表出席領獎，並感謝客戶對陽明海運服務的信賴與支持。
陽明自2016年起已連續11年榮獲AFLAS獎項，今年首度獲頒「最佳永續航商獎」(Best Sustainable Shipping Line)，肯定陽明海運長期推動低碳轉型及永續航運之成果。
近年來，陽明海運持續推動船隊汰舊換新，1.55萬箱(20呎櫃)級LNG雙燃料貨櫃船已於今年陸續交付投入航線，並透過智慧船舶管理、節能營運及各項減碳措施，持續提升能源使用效率與降低營運碳排放，展現公司朝向淨零排放目標邁進的決心。
面對全球供應鏈重組及市場環境快速變化，陽明表示將持續充實運力、強化全球航網布局，並積極推動船隊現代化與低碳轉型。藉由航線拓展、船隊汰舊換新及導入更潔淨能源，不斷提升營運效率與服務品質，致力提供全球客戶便捷、低碳、安全的運輸服務，持續強化企業韌性與永續競爭力。
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