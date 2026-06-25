陽明海運首度獲頒AFLAS「最佳永續航商獎」　連續11年獲相關獎項

快訊／影響5萬人！郭明鑑兼獨董 國泰投信曝賠償金額近5億元

國泰金（2882）旗下國泰世華銀董事長郭明鑑兼任國泰投信董事，又在兼任世芯-KY（3661）等公司獨立董事，國泰投信今（25）日證實，旗下8檔基金因此涉及關係人交易淨值要重算，引發逾5萬人共4.9億元補償金損失，將在6月29日前透過47家銷售機構協助撥付。

快訊／華南銀行挨罰800萬！ 3分行爆內鬼挪用9客戶462.86萬

金管會今（25）日指出，華南金（2880）旗下華南銀行積穗分行、士林分行及台南分行陸續發生行員挪用客戶款項及私自留置結帳溢額款項等違規行為，共計挪用462.86萬元，受影響客戶9人，挪用手法包括盜蓋客戶印章與偽造客戶簽章提領客戶新台幣及外匯存款、私自留置結帳溢額款項及竄改客戶國外匯入款受款人帳號等，重罰800萬元並將3名失職人員報送聯徵中心。

快訊／蔡鎮宇發聲！3重點痛批郭明鑑爭議 抨擊金管會不敢動

國泰金（2883）旗下國泰世華銀董事長郭明鑑與「三太子」蔡鎮宇辦公室爆發口角形成「金融版鐵拳教育」事件，蔡鎮宇今（25）日以金控股東身分打破沉默，發出3大聲明，質疑郭明鑑的適格性。

台股沒跟上！日股飆漲逾3000點 韓股大漲6%

雖有美光財報報捷盤後飆漲16%激勵，台股今（25日）表現溫吞，漲勢僅約1%上下，終場上漲211點，但日、韓股表現強勁，其中韓股最犀利大漲逾6%，指數回升至9000點以上，而日經亦大漲逾3000點，站上72000點。

黃仁勳點名3台廠！ 台積電、鴻海、緯創赴美卡位AI

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在年度股東會上大談AI基礎建設與美國再工業化，並點名台積電（2330）、鴻海（2317）、緯創（3231）等3家台灣供應鏈大廠，表示這些合作夥伴正赴美招募員工、興建工廠，支撐輝達業務與整體AI生態系發展。

獨／蔡鎮宇才轟「輕放」 金管會7／17召銀行獨董開會談兼職

國泰金（2882）旗下國泰世華銀董事長郭明鑑兼職事件延燒，在國泰金大股東蔡鎮宇發出聲明質疑金管會對獨立董事監督功能不彰恐「輕輕放下」，金管會預計7月17日召集全體銀行獨立董事洽談兼任、利益迴避觀念。

台積電萬張絕殺上漲全沒收 台股收漲211點

台股今（25日）開高走高，加權指數終場大漲211.66點，以46255.26點作收，漲幅0.46％，成交量13093.94億元。

超牛兆豐金帶飛！飆漲半根刷26年新高 2公股金控也走揚

大型金控股呈現輪動格局，富邦金（2881）、國泰金（2882）兩大民營金控反映除息行情領頭上攻，今（25）日仍有2%多漲幅，而大型公股金控也跟上腳步，兆豐金（2886）漲幅逾半根停板，上攻到46.95元，創下二十六年多新高價位，第一金（2892）、合庫金（5880）漲幅落在2～3%。

黃仁勳：AI開始賺錢了 親揭「投報率有答案」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳25日在年度股東會表示，AI已正式跨過商業化臨界點，不僅能真正創造價值，更開始替企業帶來收益。他直言，「AI投資報酬率（ROI）的問題，現在已經有答案了。」而輝達自身業績也成為最直接佐證，2026會計年度營收達2160億美元，年增65%，資料中心營收更達1940億美元，年增68%。

聯發科AI晶片大爆發！內外資齊按讚 目標價飆上6500元

IC設計大廠聯發科（2454）發展AI ASCI業績看俏，內外資報告看好聲不斷，本土金控旗下投顧今（25）日出具最新報告上調目標價，由3500元一口氣拉到5400元，不過在最新一波上調熱潮中，歐系外資已將目標價由5,500元上調至6,500元，為全市場最高。