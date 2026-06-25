外資續砍台股405億元　買賣超前十名一次看

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
台股今（25日）受晶圓雙雄熄火拖累，指數漲幅收斂，終場以上漲211.66點或0.46%、46255.26點作收，而外資續賣超台股405.1億元，力積電（6770）、旺宏（2337）、金寶（2312）居賣超前三名。
三大法人今日賣超313.70億元，其中外資賣超405.10億元，投信、自營商分別買超161.41億元及賣超70.01億元。
外資今賣超前10大個股，依序為力積電8萬7947張、旺宏5萬4162張、金寶3萬3120張、玉山金（2884）3萬257張、兆豐金（2886）2萬6839張、南茂（8150）2萬1119張、永豐金（2890）1萬8369張、仁寶（2324）1萬7691張、華南金（2880）1萬7042張、華邦電（2344）1萬6919張。
外資週四買超前10大個股，依序為華航（2610）5萬2215張、台塑（1301）3萬9475張、合庫金（5880）2萬3417張、臺企銀（2834）1萬8512張、彰銀（2801）1萬4683張、長榮航（2618）1萬3423張、台泥（1101）1萬2700張、元大金（2885）1萬2080張、聯電（2303）1萬1768張、台玻（1802）1萬1113張。
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